11.09.2023, 10:35
ФОТО | В пожаре сгорел жилой дом. Жильцам удалось спасти прикованную к постели женщину
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье в 12:45 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Пааксима в Вильяндимаа горит жилой дом.
Когда спасатели прибыли на место, здание горело открытым пламенем. Крыша дома обвалилась, также здание получило серьезные повреждения от воды во время тушения.
Это был дом на две семьи, где в одной квартире жила прикованная к постели пожилая женщина. Жильцы смогли своими силами вынести ее из дома. В итоге никто не пострадал.
По словам одного из жильцов, пожар мог начаться из-за зарядного устройства. Точные детали выяснит инспектор по надзору за безопасностью.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.