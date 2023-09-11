РЕПОРТАЖ | Война и председатель Кылварт: чем живет Центристская партия

Михаил Кылварт победил. Танель Кийк проиграл. Сюда можно дописать краткое содержание речей, комментарии из обоих „лагерей“, рассказать про атмосферу и цены на кофе. На этом и закончить репортаж.

Так это выглядело снаружи, но так это не выглядит изнутри.

„Сегодня ничего не изменится“, - говорят приближенные к политике центристы. Новый лидер - не спасительная таблетка. Независимо от фамилии. Конечно, у лагеря Кылварта теперь больше власти. Однако многие не верят, что глобальное положение партии изменится. У Кылварта есть неудобное прошлое, зовут его Миша. Кийк несамостоятельный, зовут его Юри. Нужна альтернатива. Лаури Лаатс или Яак Ааб. Может, Кадри Симсон.

Некоторые не так пессимистичны. Через два года пройдет запланированный конгресс. Будут новые выборы. Поэтому кандидат в премьер-министры может поменяться, а Кылварт сейчас - временное решение для встряски. Да, русские голоса необходимы. Еще больше нужны эстонские. Сможет ли их вернуть Михаил Кылварт из Таллинна - большой вопрос.