РЕПОРТАЖ | Война и председатель Кылварт: чем живет Центристская партия(7)
„Ветер перемен“ - песня, которую по заказу Михаила Кылварта исполнили после его предвыборной речи. Будут ли перемены в Центристской партии и в какую сторону будет дуть ветер - в репортаже журналиста RusDelfi Виталия Бесчастного.
Михаил Кылварт победил. Танель Кийк проиграл. Сюда можно дописать краткое содержание речей, комментарии из обоих „лагерей“, рассказать про атмосферу и цены на кофе. На этом и закончить репортаж.
Так это выглядело снаружи, но так это не выглядит изнутри.
„Сегодня ничего не изменится“, - говорят приближенные к политике центристы. Новый лидер - не спасительная таблетка. Независимо от фамилии. Конечно, у лагеря Кылварта теперь больше власти. Однако многие не верят, что глобальное положение партии изменится. У Кылварта есть неудобное прошлое, зовут его Миша. Кийк несамостоятельный, зовут его Юри. Нужна альтернатива. Лаури Лаатс или Яак Ааб. Может, Кадри Симсон.