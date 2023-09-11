Что случилось? В июле существенно сократился как экспорт, так и импорт товаров

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что на уменьшение как экспорта, так и импорта товаров в июле этого года существенно повлияла более высокая сравнительная база в 2022 году, когда электричество и другие товары были дороже обычного. За год цены на экспортную продукцию в июле снизились на 3%, цены на импортную продукцию — почти на 5%, однако экспорт товаров эстонского производства за год сократился на целых 29%, а реэкспорт — на 22%. „Экспорт снизился до уровня 2021 года, а дефицит товарообмена достиг самой высокой отметки за этот год, поэтому уменьшение экспорта является заметным. Существенно сократился товарообмен именно со странами, не входящими в Европейский союз: экспорт на 42% и импорт на 54%“, — добавила Леппметс.

В июле из товаров больше всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии), транспортные средства (12%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). Более всего, а именно на 341 миллион евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта электрооборудования, различных промышленных изделий и механического оборудования, соответственно на 38, 19 и 18 миллионов евро. Более всего, а именно на 40 миллионов евро, вырос экспорт из Эстонии транспортных средств.