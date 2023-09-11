Новак Джокович победил на US Open и выиграл 24-й турнир Большого шлема

Это уже 24-я победа 36-летнего Джоковича на турнирах Большого шлема, и это — рекорд среди мужчин в одиночном разряде.

Счет в финале: 6-3, 7-6 (7-5), 6-3.

В этом году Джокович играл в финалах всех четырех турниров Большого шлема и победил в трех из них.

В начале года на Ausralian Open on не отдал в финале ни одного сета греку Стефаносу Циципасу и сравнялся по числу выигранных турниров Большого шлема с испанцем Рафаэлем Надалем.

Затем Джокович выиграл Ролан Гаррос и обошел Надаля, затем в финале Уимблдона проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, а теперь победил на US Open и увеличил отрыв от Надаля до двух побед.

„Что пугает в Новаке Джоковиче, так это то, что он прекрасно понимает, что входит в историю, он хочет побить все рекорды и, судя по его форме, он может играть на этом уровне еще несколько лет. Это сколько же [выигранных им] Больших шлемов нам доведется увидеть, пока он не решит, что пора заканчивать?“ — пишет по поводу очередной победы серба спортивная редакция Би-би-си.

У женщин в одиночном разряде столько же побед на турнирах Большого шлема — 24 — было у австралийки Маргарет Корт, которая выступала в 1960–1970 гг.

„У него столько же, сколько у Маргарет Корт, и будем честными, те победы были зарегистрированы во времена, когда теннис был другим, — напоминает комментатор Би-би-си Дэвид Ло, — многие из них были одержаны на Australian Open, когда там не было такой большой конкуренции“.

Для 27-летнего Даниила Медведева это был четвертый финал турнира Большого шлема. Один из трех предыдущих он выиграл — причем как раз финал US Open и как раз у Джоковича. Это было два года назад.

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