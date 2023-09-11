ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | В Рийгикогу начинается осенняя сессия. На повестке дня - семейные пособия и госбюджет(19)
В понедельник, 11 сентября, после летних каникул на работу возвращаются депутаты 15-го созыва парламента. На открытии осенней сессии Рийгикогу с напутствиями к депутатам выступят спикер парламента Лаури Хуссар и президент Эстонии Алар Карис, передают утренние теленовости ERR.
Как обычно осенью одним из наиболее важных вызовов для парламентариев остается принятие госбюджета. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении правительства, а в Рийгикогу главный финансовый документ страны будет передан до конца сентября.
Обстановка в парламенте обещает быть напряженной - до каникул народные избранники не успели обсудить порядка 200 законопроектов и свыше 300 запросов.
Оппозиция собирается продолжать использовать обструкцию, оставаясь недовольной как инициативами правительства, так и лично премьер-министром.
„Мы не можем двигаться вперед до тех пор, пока премьер-министр не покинет свой пост. Таково было единое мнение оппозиции, и я думаю, что было бы абсурдно, если бы было иначе. Я считаю, что это также мнение эстонского народа“, - заявил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.
„К сожалению, одна из фракций заявила (намек на EKRE - прим. ред.), что вообще не заинтересована в каком-либо сотрудничестве. С тех пор мы неоднократно слышали призывы или очень четкие заявления о том, что их цель - провести внеочередные выборы. Что касается внеочередных выборов, то я могу вас заверить, что правление Рийгикогу сделает все возможное, чтобы парламент работал“, - сказал спикер парламента и лидер Eesti 200 Лаури Хуссар.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.