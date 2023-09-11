ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | В Рийгикогу начинается осенняя сессия. На повестке дня - семейные пособия и госбюджет

Как обычно осенью одним из наиболее важных вызовов для парламентариев остается принятие госбюджета. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении правительства, а в Рийгикогу главный финансовый документ страны будет передан до конца сентября.

Обстановка в парламенте обещает быть напряженной - до каникул народные избранники не успели обсудить порядка 200 законопроектов и свыше 300 запросов.

Оппозиция собирается продолжать использовать обструкцию, оставаясь недовольной как инициативами правительства, так и лично премьер-министром.

„Мы не можем двигаться вперед до тех пор, пока премьер-министр не покинет свой пост. Таково было единое мнение оппозиции, и я думаю, что было бы абсурдно, если бы было иначе. Я считаю, что это также мнение эстонского народа“, - заявил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

„К сожалению, одна из фракций заявила (намек на EKRE - прим. ред.), что вообще не заинтересована в каком-либо сотрудничестве. С тех пор мы неоднократно слышали призывы или очень четкие заявления о том, что их цель - провести внеочередные выборы. Что касается внеочередных выборов, то я могу вас заверить, что правление Рийгикогу сделает все возможное, чтобы парламент работал“, - сказал спикер парламента и лидер Eesti 200 Лаури Хуссар.

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