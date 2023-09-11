Venipak инвестировал в сеть посылочных автоматов в Эстонии миллион евро

„За последние несколько лет только в странах Балтии мы инвестировали в развитие сети посылочных автоматов порядка 5 миллионов евро. Сейчас клиентам доступна сеть из 600 бесконтактных посылочных автоматов: помимо Эстонии, в Литве установлен 251, а в Латвии 201 автомат. Мы также обновили сортировочные терминалы и расширили инфраструктуру предлагаемой интернет-магазинам полной услуги (e-fulfillmenti). Сегодня можно с уверенностью сказать, что в странах Балтии у нас есть полностью развитый пакет услуг и инфраструктура, позволяющие максимально удобным для клиента способом доставить посылку в любую балтийскую страну всего за 24 часа“, - рассказал исполнительный директор Venipak Юстас Шаблинскас.

Новая сделка ускоряет расширение в Западной Европе

В конце мая Venipak объявил о приобретении оптового предприятия электронной коммерции Strengholt Entertainment BV и добавлении оптовой электронной коммерции в свою бизнес-модель. Вместе с тем для бизнеса стран Балтии открылись новые возможности торговли на крупнейших европейских и мировых платформах электронной коммерции.

„Эта сделка придала нам стимул для расширения в Западную Европу, особенно в том, что касается предлагаемой интернет-магазинам полной услуги (e-fulfillmenti). Мы создали сильную услугу в странах Балтии и чувствуем, что предприятиям электронной коммерции она очень нужна. Поэтому мы хотим расширить ее на другие страны и помочь нашим клиентам расти. Добавляя к инфраструктуре Strengholt Entertainment BV логистические каналы, мы можем предложить своим клиентам – предприятиям и конечным клиентам – быструю доставку товаров независимо от их расположения. Быстрое и качественное обслуживание сегодня крайне важно для потребителей“, - отметил Шаблинскас.

Путь в мир для балтийских предприятий

По словам Шаблинскаса, после заключения сделки клиенты использовали сервисы Venipak для торговли с такими брендами, как Amazon, Allegro, Zalando, Discogs и другими, а также с физическими магазинами, такими как Aldi, Lidl, Action и прочими.