Миллионы в барабане: покупатель требует от экс-банкира вернуть деньги за прачечную

Компания по аренде ковров и постельного белья Lindström, купившая в 2019 году предприятие Tallinna Pesumaja, спустя некоторое время пришла к выводу, что прачечная на самом деле стоит гораздо меньше, чем за нее заплачено. Иск о возврате покупателю 1,3 млн евро дошел до суда, пишет dv.ee.