Миллионы в барабане: покупатель требует от экс-банкира вернуть деньги за прачечную
Компания по аренде ковров и постельного белья Lindström, купившая в 2019 году предприятие Tallinna Pesumaja, спустя некоторое время пришла к выводу, что прачечная на самом деле стоит гораздо меньше, чем за нее заплачено. Иск о возврате покупателю 1,3 млн евро дошел до суда, пишет dv.ee.
Все началось с того, что в 2019 году входящая в финский концерн фирма Lindström купила за 5,5 млн евро у принадлежащей банкиру Пеэтера Луйку управляющей компании Rabatti прачечную Tallinna Pesumaja.
Уже после заключения договора купли-продажи руководство Lindström обнаружило, что приобретенная прачечная приносит значительно меньший доход, чем изначально предполагалось.
Теперь Lindström требует от прежнего владельца вернуть почти четверть от общей суммы сделки.
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