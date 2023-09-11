Кылварт: созданное в Центристской партии напряжение на национальной почве было искусственным

По словам Кылварта, он привык к тому, что Центристскую партию называют пророссийской, но, по его мнению, такого противопоставления не должно быть, по крайней мере, внутри партии.

„Я привык к тому, что на нас извне нападают из-за этого. Я никогда не допущу, чтобы такое напряжение, такой раскол или вообще такая дискуссия возникала внутри партии. На самом деле это искусственно. Члены партии могут, конечно, могу договориться между собой. А национальная карта, национальный принцип для нас неважны“, – сказал он.

Председатель Eesti 200 Лаури Хуссар заявил после победы Кылварта, что Центристская партия вернется к наследию Эдгара Сависаара.

„Сегодняшний выбор однозначно определит электорат Центристской партии, а вместе с ним и внутриполитическую судьбу во всей обозримой перспективе. Понятно, что Кылварт никогда не станет главой правительства“, – сказал Хуссар.

По словам Кылварта, Центристская партия никогда не теряла наследия Сависаара. „Это наследие Центристской партии, потому что это наследие Народного фронта. Ни одна крупная организация, ни одно общество не может отказаться от своего наследия“, – сказал он.