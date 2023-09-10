Белобровцев: отчасти Кылварту можно посочувствовать, он принимает партию в полуразбитом состоянии

Недавно мы общались, вы сказали, что в партии страсти накалены до предела - как теперь будете исправлять ситуацию?

Сегодняшний конгресс снял определенное напряжение. Другая сторона должна спокойно отнестись к результатам, принять нового председателя Михаила Кылварта. Тем более он сказал, что рассчитывающие на другой результат - все равно его коллеги, друзья, он со всеми собирается идти дальше. Я думаю, это будет ключевым мотивом, чтобы восстанавливать пошатнувшиеся настроения в партии.

Я думаю, у нас не будет массового исхода из партии. Люди не будут бросать партбилеты на стол. Думаю, сотрудничество будет налаживаться. Михаил очень мудрый политик, он знает, каким образом вернуть нормальное положение в партии.

Вы заместитель центристской фракции в Рийгикогу. Оппенент Кылварта - Танель Кийк ее председатель. Как будет устроена работа в Рийгикогу, если председатель партии не в парламенте.

Я думаю, все будет продолжаться точно так же. У нас никогда не было проблем с Танелем Кийком. Я рассчитываю, что Центристская партия станет сильнее с новым председателем.

Участвовать в работе фракции или нет - будет решение Кылварта. Если у него будет время, то мы будем только рады. Он и раньше уделял немало внимания фракционной работе. Если у него возникнет такое желание, то никто против не будет, как и было раньше.

Что нужно поменять в партии?

В первую очередь нужно поменять структуру. Нужно больше привлекать к работе представителей регионов. Они говорили, что чувствовали себя забытыми. Также бюро, молодежное крыло, другие ячейки. На самом деле, отчасти Кылварту можно посочувствовать, он принимает партию в полуразбитом состоянии. Ему и нам нужно будет очень много работать, чтобы вернуть партии былое величие.