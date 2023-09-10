Яна Тоом: Кылварт толкнул отличную речь, раньше я не видела в нем такого потенциала

До выборов председателя все говорили, что внутри партии большие проблемы. Результаты это подтвердили - почти равное количество голосов. Что будет дальше?

Будем садиться и договариваться. Это было бы с любым председателем. Мне кажется, наше „крыло“ менее мстительно настроено. Мы собираемся со всем подружиться и забыть все, что у нас происходило.

За счет чего вы помиритесь?

Нужно разговаривать. Результат ясен. С этим результатом жить два года (через два года пройдет съезд партии и новые выборы, так как сейчас был внеочередной конгресс - прим. ред.). Только вместе можно что-то делать.

Что сказали Михаилу Кылварту?

Михаил толкнул отличную речь. Просто супер. Я удивлена. Я в нем не видела такого потенциала, не подозревала, что он может так зажечь. Про речь ему и сказала.

Партия потеряла много мест в парламенте. Как их теперь вернуть?

Нужно восстановить доверие избирателя. У нас нет точки зрения по важным вопросам. Например, по вопросу электронных выборов. С 2018 года мы перестали против них бороться. Только мы забыли об этом сказать. Партия много лет собирала голоса на противостоянии э-выборам. Мы должны иметь смелость сказать, что мы меняем свою позицию. И таких тем много.

Некоторые переживают, что Кылварт превратит центристов в „русскую партию“.

Михаил первый в природе русский, у кого нет русской крови. Мама кореянка, папа эстонец. Сам русский, как в анекдоте.

В Эстонии давно пора появиться политической нации. Не как у нас, где есть этнические эстонцы, этнические неэстонцы. Французы так себя не делят, они разного цвета, но все французы. Американцы тоже. У нас нет политической нации. Мне кажется, Центристская партия это то, из чего политическая нация должна вырасти.