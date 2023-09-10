Нарвских дачников беспокоит незаконное кладбище домашних животных
Члены нарвских садоводческих товариществ „Энергетик-2“ и „Койт“ обратились к городским властям Нарвы с просьбой помочь разрешить проблему с кладбищем домашних животных по соседству, пишет rus.err.ee.
По словам заявителей, речь идет о неофициальном захоронении, не соответствующем требованиям. Также в обращении отмечают, что дикие животные выкапывают останки из земли, в результате чего появляется дурной запах и риск заражения, пишет „Северное побережье“.
Обращение дошло до заместителя председателя Нарвского горсобрания Натальи Умаровой, которая, в свою очередь, направила соответствующее письмо мэру Нарва-Йыэсуу Максиму Ильину, а также обратилась в Департамент окружающей среды. „Прошу городскую управу Нарва-Йыэсуу обратить внимание на эту проблему и оперативно принять все законные меры для ликвидации незаконного места захоронения домашних животных и предотвращения опасности для здоровья людей“, – написала она мэру.