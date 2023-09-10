Нарвских дачников беспокоит незаконное кладбище домашних животных

По словам заявителей, речь идет о неофициальном захоронении, не соответствующем требованиям. Также в обращении отмечают, что дикие животные выкапывают останки из земли, в результате чего появляется дурной запах и риск заражения, пишет „Северное побережье“ .

Обращение дошло до заместителя председателя Нарвского горсобрания Натальи Умаровой, которая, в свою очередь, направила соответствующее письмо мэру Нарва-Йыэсуу Максиму Ильину, а также обратилась в Департамент окружающей среды. „Прошу городскую управу Нарва-Йыэсуу обратить внимание на эту проблему и оперативно принять все законные меры для ликвидации незаконного места захоронения домашних животных и предотвращения опасности для здоровья людей“, – написала она мэру.