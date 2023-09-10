Новости Эстонии
10.09.2023, 18:08

Новый проект RusDelfi! Первый выпуск еженедельного обзора новостей уже на канале

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RusDelfi запускает новый проект! Вас будет ждать еженедельный обзор новостей в стране и мире за прошедшие дни, где мы обсудим самые острые темы. Лайки и комментарии приветствуются!

В вот самые читаемые новости прошедшей недели:

Петиция против Каллас набирает обороты - читать здесь.

Смотрите, как выглядит дом Каллас и Халлика - читать здесь.

Кто может стать новым премьер министром - читать здесь.

Должен ли пенсионер подавать декларацию? - читать здесь

Что заказывают по почте? - читать здесь.

Эксклюзивные фото со свадьбы Стефана - читать здесь

Таллинские дороги - читать здесь.

Панина арестовали в Таллинне - читать здесь.

Еще больше новостей у нас на сайте - читать здесь.

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