10.09.2023, 18:08
Новый проект RusDelfi! Первый выпуск еженедельного обзора новостей уже на канале(6)
RusDelfi запускает новый проект! Вас будет ждать еженедельный обзор новостей в стране и мире за прошедшие дни, где мы обсудим самые острые темы. Лайки и комментарии приветствуются!
В вот самые читаемые новости прошедшей недели:
Петиция против Каллас набирает обороты - читать здесь.
Смотрите, как выглядит дом Каллас и Халлика - читать здесь.
Кто может стать новым премьер министром - читать здесь.
Должен ли пенсионер подавать декларацию? - читать здесь
Что заказывают по почте? - читать здесь.
Эксклюзивные фото со свадьбы Стефана - читать здесь
Таллинские дороги - читать здесь.
Панина арестовали в Таллинне - читать здесь.
Еще больше новостей у нас на сайте - читать здесь.