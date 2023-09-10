Обзор крипторынка за август: карусель и два больших падения

В первой половине месяца рынок в целом двигался относительно стабильно, а заметное снижение началось 15 августа в свете очередного повышения базовой процентной ставки и коррелирует с традиционным фондовым рынком. 29 августа всего за несколько часов имел место средний рост криптоактивов на 6%, когда появились новости о том, что один из крупнейших в мире управляющих криптоактивами Grayscale выиграл иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Решение суда открывает путь к допуску к биржам США биткойн-ETF (Exchange Traded Fund, торгуемый на бирже фонд). Это означает, что институциональные инвесторы, такие как, например, пенсионные фонды, будут иметь легкий доступ к криптоактивам. Судя по всему, это резко увеличит спрос на криптоактивы, что также отразится на цене.

Радость от быстрого роста цен, впрочем, была недолгой, поскольку снижение в последний день месяца вернуло цены на уровень, на котором они находились до появления новостей о ETF. Этому есть две возможные причины. Во-первых, Комиссия по ценным бумагам и биржам США отложила принятие решения об удовлетворении заявок на ETF, поданных различными компаниями. Во-вторых, данные блокчейна показывают, что одними из наиболее активных продавцов были майнеры, которые воспользовались благоприятной ситуацией и продавали свои накопленные BTC раньше, чем цена упала до уровня, на котором дальнейшие продажи больше не являлись для них экономически целесообразными.

Если посмотреть на движение активов отдельно по месяцам, биткойн начал август на уровне 26 558 евро и закончил на уровне 24 083 евро, что представляет собой снижение на -9,3%. По данным CoinMarketCap.com, наиболее высокая цена за месяц составила 27 372 евро, а самая низкая – 23 664 евро. По сравнению с предыдущими месяцами волатильность оказалась несколько выше.