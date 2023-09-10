Новости Эстонии
10.09.2023, 14:17

В таллиннской квартире обнаружено тело со следами насилия, преступник не найден

 
Politsei leidis Tallinna korterist vägivallatundemärkidega surnukeha
Politsei leidis Tallinna korterist vägivallatundemärkidega surnukeha
ФОТО: Lugeja foto

Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Уус-Малева в Пыхья-Таллинне обнаружено тело мужчины с признаками насилия.

По словам старшего комиссара Департамента полиции и погранохраны Вадима Куперштейна, на месте происшествия сразу начался сбор улик и поиск людей, которые могли что-то знать о произошедшем. „Сегодня мы продолжим работу по выявлению и поимке преступника“, - сказал он.

По словам читателя Delfi, представители полиции и скорой помощи прибыли на место в большом количестве.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии