В таллиннской квартире обнаружено тело со следами насилия, преступник не найден

По словам старшего комиссара Департамента полиции и погранохраны Вадима Куперштейна, на месте происшествия сразу начался сбор улик и поиск людей, которые могли что-то знать о произошедшем. „Сегодня мы продолжим работу по выявлению и поимке преступника“, - сказал он.