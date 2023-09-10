10.09.2023, 14:17
В таллиннской квартире обнаружено тело со следами насилия, преступник не найден
ФОТО: Lugeja foto
Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Уус-Малева в Пыхья-Таллинне обнаружено тело мужчины с признаками насилия.
По словам старшего комиссара Департамента полиции и погранохраны Вадима Куперштейна, на месте происшествия сразу начался сбор улик и поиск людей, которые могли что-то знать о произошедшем. „Сегодня мы продолжим работу по выявлению и поимке преступника“, - сказал он.
По словам читателя Delfi, представители полиции и скорой помощи прибыли на место в большом количестве.