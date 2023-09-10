В этот день покупки сделают не менее 100 000 человек: завтра пройдет крупнейший в истории э-понедельник

„Э-понедельник превратился в крупнейшую в стране кампанию, в ходе которой предприятия представляют свои лучшие предложения, – сказал Тыну Вяэт, исполнительный директор организующего э-понедельники Эстонского союза электронной торговли. – В э-понедельник оборот электронной коммерции увеличивается по сравнению с обычным днем в три раза. Это свидетельствует о том, что покупателям предоставляют действительно аппетитные специальные предложения – зачастую скидки не менее 20-30%“.

Вяэт прогнозирует, что в этот день покупки сделают не менее 100 000 человек, причем любимым выбором покупателей станут электроника, одежда и спортивные товары: „В предыдущие дни кампании средняя корзина покупок увеличивалась на 30% по сравнению с обычным днем – мы ожидаем такого же роста и в этот раз“.

Исследования электронной коммерции показывают, что девять из десяти жителей Эстонии сталкивались с электронным шоппингом, а 86% жителей страны активно совершают покупки в интернете. Электронная коммерция составляет уже почти 25% общего оборота нашей розничной торговли.

Например, каждый второй покупатель электроники и косметики приобретает нужные товары в интернет-магазине. Потребители также предпочитают электронные каналы, когда речь идет о бытовой технике и книгах.

„В сравнении с международными игроками у наших интернет-магазинов есть свои козыри и сильные стороны: например, быстрая комплектация и доставка, оперативное общение с клиентами на эстонском языке, а также наличие товаров, которые можно отправить в тот же день“, - сказал Вяэт.