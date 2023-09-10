Столичная молодежь попробует себя в роли депутатов горсобрания

Председатель Таллиннского горсобрания Марис Сильд отметила, что участие молодежи имеет большое значение для работы местного самоуправления. „Вовлечение молодежи позволяет не только обучить их демократическим процессам или гражданским правам, это позволяет им почувствовать себя полноценными членами общества. Радостно, что ребята принимают активное участие в симуляции работы горсобрания, это позволит большему числу людей понять, как работает горсобрание. Они смогут составить проекты постановлений и организовать переговоры. Я и сама была членом первых молодежных горсобраний, поэтому понимаю, какой полезный опыт это позволяет приобрести“, - добавила Сильд.

По словам председателя Таллиннского молодежного горсобрания Йоханнеса-Эммануэля Алласа, проведение симуляции важно потому, что дает возможность молодежи высказаться на касающиеся ее темы и поучаствовать в процессах принятий решений, влияющих на организацию жизни в городе. „Целями Таллиннского молодежного горсобрания является защита интересов молодежи и поддержка молодежных гражданских инициатив. Симуляция создает благоприятные условия для этих процессов, а также для понимания роли молодежного горсобрания. У тех, кому важно представлять интересы молодежи и внести вклад в жизнь города, есть возможность осенью поучаствовать в выборах в новый состав молодежного горсобрания“, - добавил Аллас.

Симуляция предназначена для молодежи в возрасте от 14 до 21 года. Количество мест ограничено, необходима регистрация. Регистрация открыта до 25 сентября здесь .

Мероприятие состоит их двух частей: два подготовительных дня и симуляция работы горсобрания. Мероприятия будут проходить с 9 до 18 часов, в них примут участие также ведущие фигуры современной политики.

Мероприятие организует Таллиннское молодежное горсобрание при поддержке Европейского Союза, Таллиннского департамента образования и Таллиннского горсобрания.