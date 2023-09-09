ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (563-й день) | Дания обучает украинских танкистов на танках из музеев

„Большая двадцатка“ заявила, что война в Украине негативно влияет на мир, но осуждать Россию не стала. Участники саммита „Большой двадцатки“ (G20) в Нью-Дели в итоговой декларации, представленной 9 сентября, „обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине“, но не стали прямо осуждать полномасштабное российское вторжение в Украину.



В МИД Украины раскритиковали итоговую декларацию G20. „Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части об агрессии России против Украины „группе двадцати“ нечем гордиться“, - написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.



Украина будет готова к членству в Евросоюзе через два года, но вступить в НАТО может раньше, чем в ЕС. Об этом в интервью „Голосу Америки“ заявила вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.



Мы будем готовы к членству в ЕС в ближайшие два года, но конечно ход войны будет определять политические рамки. Я считаю, что двух лет нам будет достаточно для полной готовности, и в момент, когда завершится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято, пишет Meduza.



Украина даже в условиях войны является большой частью европейской экономики, считает Стефанишина. Так, Украина входит двадцатку крупнейших импортеров и крупнейшим рынком на территории Европы. „И с этой точки зрения готовность Украины к вступлению в ЕС самая высокая среди других стран“, — добавила чиновница.



Британская разведка: Россия снимает части с других участков фронта и перебрасывает их на юг, пишет BBC. Украинская пехота продолжает тактическое наступление на российские позиции к востоку от села Работино, изматывая российские войска. Части ВСУ также оказывают давление на российские позиции к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь между Клещеевкой и Андреевкой, говорится в очередной сводке британской военной разведки.



Судя по всему, Россия перебросила на юг силы с других участков фронта, чтобы заменить измотанные подразделения под Работино, пишет британская разведка. Она отмечает, что такая передислокация ограничивает возможность российской армии проводить собственные наступательные операции на других участках линии фронта.



Передислокация является признаком сильного давления на российские оборонительные линии, особенно вокруг Работино, говорится в сводке.



Военный аналитик Bild Юлиан Репке: ВСУ продвинулись на севере от Новомайорского Донецкой области. Новомайорское находится на восточной части Времьевского выступа под Великой Новоселкой. Бои за село активизировались в начале сентября. Информация пока не подтверждена Генштабом или Минобороны Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым ударам по энергетике Украины зимой. По словам президента, такими данными располагает украинская разведка. Он поручил главе МВД по-максимуму подготовить сектор ГСЧС – не только того, что касается непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и

информирования людей о том, как будет обеспечена защита, пишет strana.ua.



Зеленский сказал, что Украина ожидает поставки новых систем ПВО от западных партнеров. „Есть очередная договоренность, Украина получит больше „гепардов“ для защиты нашей именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов“, - сказал Зеленский.



На Западе допустили кратное увеличение выпуска снарядов в России, но даже этого мало для решения проблемы снарядного голода, пишет Агентство.Новости. В ближайшие два года Россия, вероятно, сможет значительно увеличить производство боеприпасов, однако это не поможет решить проблему нехватки снарядов на фронте, пишет Reuters со ссылкой на западного чиновника, который говорил на условиях анонимности.



В Румынии у границы с Украиной нашли обломки дрона, „похожего на применяемые российской армией“, пишет BBC. Румынские войска в Плауру, населенном пункте, расположенном на противоположном берегу Дуная от украинского порта Измаил, обнаружили фрагменты дрона, „похожего на те, что применяются российской армией“, сообщило Министерство обороны Румынии, передает AFP.



В этой местности ранее уже находили обломки российских дронов, после чего к поискам подключилась армия.



Президент Румынии Клаус Иоаннис уже обсудил находку с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. „Я решительно осудил это нарушение нашего суверенного воздушного пространства, которое представляет угрозу румынским гражданам в этом районе“, — написал в сети X (по прежнему названию твиттере) румынский президент.



Столтенберг также написал в X об этом разговоре. По его словам, „нет указаний на намерение ударить по #НАТО, но эти удары дестабилизируют“. „Приветствую решение США развернуть больше F-16 для воздушного патрулирования НАТО. Мы солидарны с Румынией“, — добавил Столтенберг.



В последние недели Россия неоднократно обстреливала дунайские порты Украины, такие как Измаил и Рени.

