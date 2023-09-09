Участники саммита G20 согласовали итоговую декларацию. Киев ее уже раскритиковал

Участники саммита „большой двадцатки“, который проходит в Нью-Дели, в субботу, 9 сентября, подписали совместную итоговую декларацию. Ее текст был разработан принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией. Ранее о том, что главы государств и правительств G20 подпишут итоговую резолюцию, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Лидеры ведущих промышленно развитых и развивающихся стран на саммите в Нью-Дели осудили „применение силы“ для „завоевания позиций“ на Украине. При этом Москва добилась того, чтобы текст не содержал прямого осуждения российской агрессии против Украины . Вместо этого декларация призывает воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость того или иного государства, ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

Декларация G20 призывает к выполнению „зерновой сделки“ и критикует использование ядерного оружия

„Мы призываем все государства поддерживать принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему обеспечения мира и стабильности“, - говорится в заявлении. „Мы ... приветствуем все соответствующие и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на Украине“.

В заявлении также содержится призыв к выполнению соглашения о безопасном экспорте зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины и России через Черное море, от которого Россия отказалась в июле. Атаки на соответствующую инфраструктуру должны быть прекращены.

Кроме того, в документе вновь подвергаются критике - по крайней мере, косвенной - угрозы России использовать ядерное оружие. „Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы“, - говорится в заявлении.