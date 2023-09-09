Участники саммита G20 согласовали итоговую декларацию. Киев ее уже раскритиковал(4)
На саммите G20 в Нью-Дели достигнуто согласие в вопросе о совместной итоговой декларации. В текст заявления, где говорилось о войне в Украине, были внесены изменения по требованию РФ и Запада, пишет Deutsche Welle.
Участники саммита „большой двадцатки“, который проходит в Нью-Дели, в субботу, 9 сентября, подписали совместную итоговую декларацию. Ее текст был разработан принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией. Ранее о том, что главы государств и правительств G20 подпишут итоговую резолюцию, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Лидеры ведущих промышленно развитых и развивающихся стран на саммите в Нью-Дели осудили „применение силы“ для „завоевания позиций“ на Украине. При этом Москва добилась того, чтобы текст не содержал прямого осуждения российской агрессии против Украины . Вместо этого декларация призывает воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость того или иного государства, ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций (ООН).
Декларация G20 призывает к выполнению „зерновой сделки“ и критикует использование ядерного оружия
„Мы призываем все государства поддерживать принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему обеспечения мира и стабильности“, - говорится в заявлении. „Мы ... приветствуем все соответствующие и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на Украине“.
В заявлении также содержится призыв к выполнению соглашения о безопасном экспорте зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины и России через Черное море, от которого Россия отказалась в июле. Атаки на соответствующую инфраструктуру должны быть прекращены.
Кроме того, в документе вновь подвергаются критике - по крайней мере, косвенной - угрозы России использовать ядерное оружие. „Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы“, - говорится в заявлении.
Подписание соглашения стало неожиданностью, поскольку „большая двадцатка“ глубоко расколота по поводу войны на Украине, отмечает агентство Reuters. Западные страны ранее настаивали на решительном осуждении России, в то время как другие, в том числе Китай, призывали сосредоточиться на более широких экономических вопросах.
В тексте декларации G20 также заявила о своей поддержке „усилий по утроению глобальных мощностей возобновляемой энергетики“. „Мы обязуемся срочно ускорить наши действия по преодолению экологических кризисов и вызовов, включая изменение климата“, - говорится далее. К прекращению использования ископаемого топлива декларация не призывает.
Киев раскритиковал декларацию G20 о войне в Украине
В МИД Украины раскритиковали итоговую декларацию G20. „Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части об агрессии России против Украины „группе двадцати“ нечем гордиться“, - написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
„Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип „“ничего об Украине без Украины“ остается ключевым как никогда“, - продолжил он, опубликовав вариант декларации с правками от Украины.