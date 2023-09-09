ФОТО | Автомобиль въехал в стену Таллиннского автовокзала. Водитель задержан

К счастью, ни водитель, ни пешеходы в результате происшествия не пострадали.

По данным полиции, молодой человек, управлявший автомобилем, был трезв и имел водительские права. Однако его задержали и открыли против него производство за опасную манеру вождения на дорогах.

В полиции не смогли точно сказать, по какой причине машина врезалась в стену автовокзала.

В дальнейшем случаем займется страховая компания.