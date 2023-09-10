Александр Гансен: Многие бизнес-модели устарели и не работают. Это можно поправить, если выбраться из „конуры“
Кризис - время возможностей для бизнеса. Как сделать так, чтобы старожил не „подвинули“ с рынка, а молодым компаниям выпал шанс проявить себя и занять свою нишу, вкладываясь и получая бонусы в виде развития и финансов.
Об этом разговор с предпринимателем, инвестором и ментором научного и бизнес-городка Технополь Александром Гансеном.
Слишком много предпринимателей сейчас стоят на распутье: кризис забрал множество ресурсов, и вопрос „как выжить“ сейчас ключевой. Можно ли развернуть свое мышление так, чтобы оставаться в мире бизнеса, и какие направления сейчас приоритетны?
Не только в Эстонии - по всему миру - в постковидное время можно выделить несколько мегатрендов.
Первый мегатренд - однозначно оцифровка. Все, что может быть оцифровано, будет в следующие 5-7 лет однозначно оцифровано. Это объясняется, в том числе, старением населения, когда на рынке становится все меньше рабочей силы, и необходимо вовлекать в процесс роботов.
Это значит, что данную сферу ждет огромное количество инноваций. Мы и сейчас можем наблюдать, как в нашу жизнь прочно и незаметно входят роботы. Те же самые кассы самообслуживания, к которым все уже привыкли, а ведь их смысл - это освободить человеческий ресурс от работы кассира. И так до „умной“ автоматики и электроники у нас с домах, в автомобилях и т.д.
Второй абсолютный мегатренд - это здоровый образ жизни или ЗОЖ. Особенно это активно развивается в регионах, где сильна образовательная база в научных сферах, к примеру, биохимии - это США, Германия, Великобритания. Огромные команды работают над тем, как снизить риски заболеваний, как на ранних стадиях эти заболевания предотвратить или вылечить. И принцип тот же - целью является сохранение здоровья населения, чтобы люди дольше могли оставаться трудоспособными, активными, а значит, приносящими пользу обществу.
Это та сфера, в которой мы видим серьезные прорывы - и на уровне изучения ДНК, и в других научно-инновационных сферах. Не будем лукавить, это направления, требующие высокой капитализации, которой в нашей небольшой стране, возможно, нет, но это совершенно не означает, что у нас нет умных людей.
И третье направление, которое всегда сопутствует кризисам - желание работать на себя. Сейчас мы понимаем, что удаленная работа, фриланс позволяет людям управлять своей жизнью, и эта сфера также требует инновационных подходов, новых решений, инструментов коммуникации, контроля и т.д. Это не только цифровые инструменты, но и цифровые в том числе.
Очень многие бизнес-модели морально устарели, но люди продолжают заниматься ими просто по привычке.
И, конечно же, любой кризис - может это и банально звучит, но зато правда - это новые возможности. Идет чистка рынка, с рынка уходят малоэффективные или неэффективные предприятия, на их место приходят новые компании, и начинается новый виток развития. И именно сейчас у начинающих компаний есть уникальная возможность занять то самое освободившееся место. Возможность показать, доказать свое право на развитие и рост и, соответственно, получить свою долю рынка. И так как мы понимаем, что кризис как всегда надолго - следующие 6-8 кварталов мало что поменяется, то это время задуматься над тем, чем я хочу заниматься и где вижу себя в ближайшем будущем.
Звучит обнадеживающе для молодых компаний, но что делать „ветеранам“ бизнеса? Есть ли у них какая-то возможность, чтобы сохранить свой бизнес?
В свои 50 я могу смело заявить, что те сферы, которые я изучаю сегодня, я даже не затрагивал пять-шесть лет назад. К счастью, сейчас мы живем в мире, где нам доступен огромный пласт информации. Конечно, знание языков только в плюс, но хороший нужный обучающий контент можно найти практически на любом языке.
Что еще важно, так это участвовать в стартап-тусовке даже если твой бизнес не из сферы высоких технологий. Тем не менее, какие-то новые идеи могут появиться в неожиданных местах, и можно и должно суметь перестроиться. Стоит задуматься, возможно, пришло время рассмотреть новые рынки. Возможно, пора поискать новые каналы продаж или совершенно пересмотреть философию и стратегию своей компании и ответить на вопросы: кем я сегодня точно являюсь и кем, скорее всего, уже не являюсь. А может, и вовсе сменить сферу деятельности? Очень многие бизнес-модели морально устарели, но люди продолжают заниматься ими просто по привычке. И я всегда обеими руками за то, чтобы люди не из сферы технологического бизнеса, тем не менее, выбрались из своей „конуры“ и, общаясь с людьми следующего поколения, со стартаперами и менторами, возможно, пришли к какому-то новому решению.
А такие примеры вообще есть? Когда старожилы классического бизнеса, принимая участие в стартап-мероприятиях, смогли поменять мышление и дать своему бизнесу новое дыхание?
Конечно! И немало. В Ида-Вирумаа есть такие прекрасные примеры из сферы традиционного бизнеса. Например, автошкола. Очень интересно наблюдать, насколько новые технологии, понимание их и владение ими, помогает традиционному бизнесу переосмыслить свой маркетинг, коммуникацию, уменьшить расходную часть… В итоге это выливается в хорошую дополнительную прибыль.
13 сентября всех заинтересованных приглашают на бесплатный вебинар, где вы будете спикером и где разговор пойдет о наиболее частых ошибках начинающих предпринимателей. Впрочем, это будет интересно и тем, кому важно взглянуть на своей дело под иным углом. Почему вообще важно говорить об ошибках?
Есть две основные проблемы. Первая - эго. Люди определенного возраста и склада ума не привыкли признавать свои ошибки. Но если мы эти ошибки не обсуждаем, с командой ли, с менторами - то мы ничему не учимся. Мы будем наступать на грабли и получать в лоб до тех пор, пока не выучим этот урок. Это в любой сфере так, в бизнесе ли, в отношениях, браке и прочем.
Когда ты окружаешь себя партнерами, которые в каких-то сферах умнее и сильнее тебя, возможно, это и есть путь к получению всего пирога.
Второй аспект - за последние 5-6 лет мир изменился коренным образом. Поменялись принципы работы, принципы найма персонала, корпоративного общения… Самые успешные компании в корне меняют свою структуру, к примеру, привлекая в круг собственников всех своих сотрудников. Это может быть дико звучит для старых, традиционных компаний, где собственник один и он не представляет, как он будет „делиться“. Работающие в традиционном предпринимательстве, где не получается масштабировать бизнес, как правило, размышляют следующим образом: „Как я могу отрезать себе кусок пирога с рынка?“ вместо того, чтобы подумать „Как я могу получить весь пирог?“. И если ты единственный собственник, а один в поле, как известно, не воин, то ты даже не найдешь ответа на этот вопрос. Но когда ты окружаешь себя партнерами, которые в каких-то сферах умнее и сильнее тебя, возможно, это и есть путь к получению всего пирога. Не всегда бизнес хочет расти. Иногда люди определенного ума и возраста начинают сворачиваться и „паковать вещи“. На упомянутом вебинаре мы будем говорить о классических ошибках и о том, как их избежать и остаться на плаву.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.