Александр Гансен: Многие бизнес-модели устарели и не работают. Это можно поправить, если выбраться из „конуры“

И третье направление, которое всегда сопутствует кризисам - желание работать на себя. Сейчас мы понимаем, что удаленная работа, фриланс позволяет людям управлять своей жизнью, и эта сфера также требует инновационных подходов, новых решений, инструментов коммуникации, контроля и т.д. Это не только цифровые инструменты, но и цифровые в том числе.

Это та сфера, в которой мы видим серьезные прорывы - и на уровне изучения ДНК, и в других научно-инновационных сферах. Не будем лукавить, это направления, требующие высокой капитализации, которой в нашей небольшой стране, возможно, нет, но это совершенно не означает, что у нас нет умных людей.

Второй абсолютный мегатренд - это здоровый образ жизни или ЗОЖ. Особенно это активно развивается в регионах, где сильна образовательная база в научных сферах, к примеру, биохимии - это США, Германия, Великобритания. Огромные команды работают над тем, как снизить риски заболеваний, как на ранних стадиях эти заболевания предотвратить или вылечить. И принцип тот же - целью является сохранение здоровья населения, чтобы люди дольше могли оставаться трудоспособными, активными, а значит, приносящими пользу обществу.

Это значит, что данную сферу ждет огромное количество инноваций. Мы и сейчас можем наблюдать, как в нашу жизнь прочно и незаметно входят роботы. Те же самые кассы самообслуживания, к которым все уже привыкли, а ведь их смысл - это освободить человеческий ресурс от работы кассира. И так до „умной“ автоматики и электроники у нас с домах, в автомобилях и т.д.

Первый мегатренд - однозначно оцифровка. Все, что может быть оцифровано, будет в следующие 5-7 лет однозначно оцифровано. Это объясняется, в том числе, старением населения, когда на рынке становится все меньше рабочей силы, и необходимо вовлекать в процесс роботов.

Не только в Эстонии - по всему миру - в постковидное время можно выделить несколько мегатрендов.

Слишком много предпринимателей сейчас стоят на распутье: кризис забрал множество ресурсов, и вопрос „как выжить“ сейчас ключевой. Можно ли развернуть свое мышление так, чтобы оставаться в мире бизнеса, и какие направления сейчас приоритетны?

Очень многие бизнес-модели морально устарели, но люди продолжают заниматься ими просто по привычке. Александр Гансен

И, конечно же, любой кризис - может это и банально звучит, но зато правда - это новые возможности. Идет чистка рынка, с рынка уходят малоэффективные или неэффективные предприятия, на их место приходят новые компании, и начинается новый виток развития. И именно сейчас у начинающих компаний есть уникальная возможность занять то самое освободившееся место. Возможность показать, доказать свое право на развитие и рост и, соответственно, получить свою долю рынка. И так как мы понимаем, что кризис как всегда надолго - следующие 6-8 кварталов мало что поменяется, то это время задуматься над тем, чем я хочу заниматься и где вижу себя в ближайшем будущем.

Звучит обнадеживающе для молодых компаний, но что делать „ветеранам“ бизнеса? Есть ли у них какая-то возможность, чтобы сохранить свой бизнес?

В свои 50 я могу смело заявить, что те сферы, которые я изучаю сегодня, я даже не затрагивал пять-шесть лет назад. К счастью, сейчас мы живем в мире, где нам доступен огромный пласт информации. Конечно, знание языков только в плюс, но хороший нужный обучающий контент можно найти практически на любом языке.

Что еще важно, так это участвовать в стартап-тусовке даже если твой бизнес не из сферы высоких технологий. Тем не менее, какие-то новые идеи могут появиться в неожиданных местах, и можно и должно суметь перестроиться. Стоит задуматься, возможно, пришло время рассмотреть новые рынки. Возможно, пора поискать новые каналы продаж или совершенно пересмотреть философию и стратегию своей компании и ответить на вопросы: кем я сегодня точно являюсь и кем, скорее всего, уже не являюсь. А может, и вовсе сменить сферу деятельности? Очень многие бизнес-модели морально устарели, но люди продолжают заниматься ими просто по привычке. И я всегда обеими руками за то, чтобы люди не из сферы технологического бизнеса, тем не менее, выбрались из своей „конуры“ и, общаясь с людьми следующего поколения, со стартаперами и менторами, возможно, пришли к какому-то новому решению.