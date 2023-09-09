Объявлены победители конкурса „Самый красивый сад в Хааберсти 2023“

„Целью этого уже ставшего традиционным конкурса является выявление красивых и уникальных садов и дворов в Хааберсти и выражение благодарности тем, кто о них заботится“, - подчеркнул старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. „Как и в предыдущие годы, в этот раз мы решили наградить несколько заслуженных участников и вручили две премии. Благодарю всех, кто участвовал в конкурсе“.

Главный приз конкурса „Самый красивый сад в Хааберсти 2023“ достался дому на улице Туки, 15. В случае победителя этого года особенно отмечается, что из городского сада был создан зеленый оазис. В саду можно найти разнообразные участки для посадки и цветочные горшки как внутри, так и снаружи сада. Кроме того, в саду есть небольшая теплица, садовый домик и место для отдыха.

Татьяна Шилко, хозяйка дома на улице Туки, 15, рассказала, что она занимается садоводством большую часть своей жизни, и оформление этого сада началось в 2011 году. Целью было поэтапное развитие и улучшение сада со временем.

Специальный приз достался саду, расположенному на улице Соолахе. Этот сад впечатляет своей простотой, изысканностью и интересными дополнительными деталями на террасе. Эффектные светильники добавляют уюта.

Триину Яаксон, хозяйка дома на улице Соолахе, рассказала, что они живут там с момента завершения строительства их дома три года назад. Сначала больше внимания уделялось внутреннему оформлению дома, что принесло им звание „Дом года“ от журнала „Kodukiri“ в 2021 году. Но в последние годы больше внимания уделяется оформлению сада и террасы. Оформление сада, по ее словам, - это долгий и постоянный процесс, и работы еще много. В данный момент в саду стараются сохранить как можно больше растительности, которая росла здесь ранее. На террасе есть место для отдыха и обеденный стол, и некоторые предметы были использованы повторно.

Первый конкурс „Самый красивый сад в Хааберсти“ состоялся в 2020 году и был организован Управой района Хааберсти.