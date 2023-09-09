ФОТО | В столичном Кадриорге проходит фестиваль "Литературная улица“

Любители книг и чтения съехались в Кадриорг со всей Эстонии, чтобы принять участие в многочисленных мероприятиях, которые проходят в рамках "Литературной улицы“. В общей сложности в течение дня состоится около 70 мероприятий: презентации книг, дискуссионные клубы, встречи с писателями, публичные чтения, музыкальные представления, экскурсии, викторины и много другое.