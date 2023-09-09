ФОТО | В столичном Кадриорге проходит фестиваль "Литературная улица“
Любители книг и чтения съехались в Кадриорг со всей Эстонии, чтобы принять участие в многочисленных мероприятиях, которые проходят в рамках "Литературной улицы“. В общей сложности в течение дня состоится около 70 мероприятий: презентации книг, дискуссионные клубы, встречи с писателями, публичные чтения, музыкальные представления, экскурсии, викторины и много другое.
На этот раз особое внимание уделяется различным важным датам: 75-летию Юхана Вийдинга, 100-летию Артура Алликсаара, 140-летию Марие Ундер, 110-летию Керсти Мерилаас, 95-летию Эллен Нийт, 140-летию Густава Суйтса, 110-летию Герт Хельбемяэ, 145-летию А.Х.Таммсааре, 180-летию Лидии Койдулы и столетию улицы Койдула.
Фестиваль бесплатный для желающих.
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