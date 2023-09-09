Пляжный сезон в Таллинне прошел без серьезных проблем

По словам вице-мэра Тийта Терика, больше всего радует, что в завершившемся сезоне на общественных пляжах Таллинна не произошло ни одного трагического происшествия, несмотря на это пляжная охрана трижды приходила на помощь тонущим людям. „Работавшие на пляжах в Пирита, Какумяэ, Харку, Пикакари и на Штромке сотрудники G4S назвали наиболее часто возникавшими проблемами употребление алкоголя, использование стеклянной тары и пребывание на пляже с домашними животными“, - сказал вице-мэр.

Статистика пляжной охраны в столице за летний сезон 2023 года такова: спасены трое тонущих, первая помощь оказана в 137 случаях (включая 53 пореза, 32 ссадины), в течение трех месяцев общественный порядок был нарушен 3099 раз (например, 951 раз было сделано замечание в связи с использованием стеклотары, хозяевам домашних животных были сделаны замечания 1127 раз, разбирательства с людьми в алкогольном опьянении произошли 434 раза, также в зону купания заехали 37 плавательных средств), 20 раз понадобилась помощь охраны в связи с потерей детей. На место пришлось вызвать полицию восемь раз, а муниципальную полицию – три раза.

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