Цахкна о предложении ООН снять часть санкций с России: пойдя на уступки агрессору, агрессия расширяется

"Что касается письма генсека ООН, то очень важно подчеркнуть, что только Россия несет ответственность за войну против Украины. Россия продолжает атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, нанося ущерб гражданскому населению и жилым домам, а также незаконно проводит местные выборы на оккупированных украинских территориях. Эстония решительно и единогласно поддерживает призыв президента Зеленского усилить санкции против России.

Во время недели открытия 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на высоком уровне в середине сентября одной из главных целей Эстонии является удержание внимания к агрессивной войне России против Украины и призыв к более сильной поддержке Украины. На этой неделе можно поднять важные для Эстонии вопросы на высоком уровне.