Цахкна о предложении ООН снять часть санкций с России: пойдя на уступки агрессору, агрессия расширяется(7)
Вчера во многих международных СМИ появилась информация, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову секретное письмо, в котором предложил возобновить „зерновую сделку“ при условии нескольких значительных уступок Москве. На письмо отреагировал и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Комментарий министра иностранных дел Цахкны по поводу письма генсека ООН Лаврову:
"Что касается письма генсека ООН, то очень важно подчеркнуть, что только Россия несет ответственность за войну против Украины. Россия продолжает атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, нанося ущерб гражданскому населению и жилым домам, а также незаконно проводит местные выборы на оккупированных украинских территориях. Эстония решительно и единогласно поддерживает призыв президента Зеленского усилить санкции против России.
Во время недели открытия 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на высоком уровне в середине сентября одной из главных целей Эстонии является удержание внимания к агрессивной войне России против Украины и призыв к более сильной поддержке Украины. На этой неделе можно поднять важные для Эстонии вопросы на высоком уровне.
Заявление Эстонии конкретно: пойдя на уступки агрессору, агрессия не прекращается, а расширяется“.