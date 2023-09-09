ФОТО | Около 2200 солдат срочной службы принесли присягу(7)
На этой неделе в воинских частях по всей Эстонии прошли торжественные построения в честь окончания базового курса подготовки военнослужащими срочной службы июльского призыва. Около 2200 солдат принесли присягу.
В гарнизонах Тапа и Йыхви в верности Эстонской Республике поклялись почти 1100 военнослужащих 1-й пехотной бригады и 340 срочников 2-й пехотной бригады. Оба подразделения входят в состав эстонской дивизии.
„Сегодняшней клятвой вы берете на себя обязательство защищать своих братьев по оружию, близких, эстонский народ и государство. Вам могло быть трудно, но дальше будет еще тяжелее“, – отметил командир 1-й пехотной бригады полковник Андрус Мерило.
„Будущее полно вызовов, которые проверят вашу физическую подготовку и волю. Каждый такой момент делает вас сильнее, чтобы вы смогли выполнять задачи. Я и моя команда создадим условия, чтобы проверить вас на прочность. Мы научим вас новым вещам и сделаем так, чтобы вы не сдавались, даже когда вам кажется, что вы не можете продолжать. Однако и вы должны сделать все зависящее от вас, чтобы материал был усвоен, а задачи выполнены“, – добавил полковник Мерило.
В батальоне логистики эстонской дивизии через курс базовой подготовки прошло почти 130 бойцов, в батальоне штаба и связи около 100 человек.
Вдобавок в верности Эстонии поклялись почти 50 военнослужащих тыловой службы, около 40 бойцов Сил специальных операций, почти 120 моряков, сотня солдат Командования киберобороны и около 150 бойцов караульного батальона военной полиции.
„Сегодня вы оканчиваете первый класс военной подготовки. Знаю, вам было непросто и не все получалось наилучшим образом. Далее вас ждет подготовка по специальности в подразделениях, к которым вы приписаны. Призываю вас не стеснятся задавать критические вопросы – это необходимо для улучшения военно-морских сил и повышения качества подготовки следующих срочников“, – отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саська.
Произнося текст воинской клятвы, военнослужащие дают слово оставаться верными Эстонской Республике и ее конституционному строю, защищать страну от противника и придерживаться воинской дисциплины. Солдаты приносят присягу после окончания базового курса подготовки– начального этапа обучения солдат, в рамках которого они приобретают индивидуальные навыки и знания.
В конце базового курса подготовки военнослужащие сдают экзамен, в ходе которого проверяются их теоретические знания и практические навыки солдат: такие как выбор огневой позиции, маскировка, определение дистанции, оказание первой медицинской помощи и установка мин. Помимо этого в ходе финального марш-броска проверяется физическая выносливость – в зависимости от воинской части его дистанция может составлять до 50 километров.
Военнослужащие январского призыва служат 11 месяцев, им предстоит стать командирами, водителями или специалистами. Будущие командиры смогут проверить свои управленческие навыки уже этим летом, когда они получат в подчинение новобранцев летнего призыва. Срочная служба готовит граждан к службе в запасе.
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