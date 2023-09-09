ФОТО | Около 2200 солдат срочной службы принесли присягу

В гарнизонах Тапа и Йыхви в верности Эстонской Республике поклялись почти 1100 военнослужащих 1-й пехотной бригады и 340 срочников 2-й пехотной бригады. Оба подразделения входят в состав эстонской дивизии.

„Сегодняшней клятвой вы берете на себя обязательство защищать своих братьев по оружию, близких, эстонский народ и государство. Вам могло быть трудно, но дальше будет еще тяжелее“, – отметил командир 1-й пехотной бригады полковник Андрус Мерило.

„Будущее полно вызовов, которые проверят вашу физическую подготовку и волю. Каждый такой момент делает вас сильнее, чтобы вы смогли выполнять задачи. Я и моя команда создадим условия, чтобы проверить вас на прочность. Мы научим вас новым вещам и сделаем так, чтобы вы не сдавались, даже когда вам кажется, что вы не можете продолжать. Однако и вы должны сделать все зависящее от вас, чтобы материал был усвоен, а задачи выполнены“, – добавил полковник Мерило.



В батальоне логистики эстонской дивизии через курс базовой подготовки прошло почти 130 бойцов, в батальоне штаба и связи около 100 человек.

Вдобавок в верности Эстонии поклялись почти 50 военнослужащих тыловой службы, около 40 бойцов Сил специальных операций, почти 120 моряков, сотня солдат Командования киберобороны и около 150 бойцов караульного батальона военной полиции.

„Сегодня вы оканчиваете первый класс военной подготовки. Знаю, вам было непросто и не все получалось наилучшим образом. Далее вас ждет подготовка по специальности в подразделениях, к которым вы приписаны. Призываю вас не стеснятся задавать критические вопросы – это необходимо для улучшения военно-морских сил и повышения качества подготовки следующих срочников“, – отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саська.