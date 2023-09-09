09.09.2023, 09:03
Таксофирмы Латвии бьют тревогу: эстонские приложения для вызова такси захватили рынок(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Союз таксофирм Латвии недавно направил в Министерство транспорта открытое письмо о том, что компании Eesti Bolt и Forus захватили рынок, а местным компаниям сложно получить лицензию на деятельность.
„С момента запуска в Латвии приложения такси Bolt оно быстро стало доминирующим игроком, инвестируя много ресурсов в рекламу и предлагая таксистам привлекательные схемы скидок. Такой подход постепенно создал монопольную ситуацию, в результате чего многие латвийские таксофирмы обанкротились“, говорится в публичном письме. По данным Союза, с рынка исчезли, например, RED CAB, SOS Taksi, Smile Taxi, Riga Taxi и другие, работавшие в Латвии много лет.