Таксофирмы Латвии бьют тревогу: эстонские приложения для вызова такси захватили рынок

„С момента запуска в Латвии приложения такси Bolt оно быстро стало доминирующим игроком, инвестируя много ресурсов в рекламу и предлагая таксистам привлекательные схемы скидок. Такой подход постепенно создал монопольную ситуацию, в результате чего многие латвийские таксофирмы обанкротились“, говорится в публичном письме. По данным Союза, с рынка исчезли, например, RED CAB, SOS Taksi, Smile Taxi, Riga Taxi и другие, работавшие в Латвии много лет.

По данным Союза таксофирм Латвии, Eesti Bolt и Forus контролируют 99% латвийского рынка приложений для такси. Хотя с 2019 года Министерство транспорта выдало лицензию с разрешением деятельности шести приложениям, два из них были в итоге аннулированы, и фактически в Латвии работают сейчас только две эстонские компании. „Важно добавить, что эти компании очень много тратят на лоббирование в Латвии, но налоги платят в другой стране“, говорят в Союзе.