Микологи делятся грибной мудростью в государственном лесу
Посетительские центры Центра управления государственными лесами (RMK) приглашают всех желающих познать грибную мудрость. В сентябре и октябре по всей Эстонии пройдут грибные выставки и совместные грибные походы, где на помощь в определении лесных даров придут микологи.
„Жители Эстонии любят ходить в лес за грибами, и о том, что в этом году грибной сезон удался, свидетельствует растущее число постов в социальных сетях, где люди делятся фотографиями своего обильного урожая грибов“, – сказала Лийна Каррофельдт, специалист по природоведческому образованию отдела рекреации RMK. „Вопросов о том, что это за грибы и пригодны ли они к употреблению в пищу, довольно много. Так что людей, интересующихся сбором грибов, определенно больше, чем тех, кто в них разбирается“.
По мнению Каррофельдт, при определении грибов важно помнить, что зачастую недостаточно судить о грибах по внешнему виду их шляпки или ножки. „Необходимо оценивать гриб в целом, смотреть на шляпку, прицветники и ножку, а некоторые признаки могут скрываться внутри мха“.
Это, по ее словам, еще одна причина не доверять до конца технологиям распознавания изображений, таким как набирающее популярность приложение Google Lens. „Часто люди фотографируют только шляпку гриба, при этом упуская признаки, важные с точки зрения определения вида. Кроме того, в нашей природе существует несколько очень похожих видов грибов, один из которых ядовит, а другой съедобен. Поэтому крайне важно определить вид правильно, тем более, что и в наших лесах произрастают смертельно ядовитые грибы“.
По словам специалиста по природоведческому образованию RMK, важно повышать осведомленность людей о грибах, чтобы они не собирали все грибы подряд. „Если впоследствии окажется, что грибы все же несъедобны, то лесной урожай следует просто выбросить“, – говорит Каррофельдт.
Чтобы научить людей лучше определять виды грибов и поделиться грибной мудростью, RMK предлагает в своем посетительском центре ряд мероприятий:
С 8 по 10 сентябре – грибной фестиваль в Выруском уезде в национальном парке RMK Карула и в Пяхниском посетительском центре.
В течение трех дней будут организованы грибные походы в национальном парке Карула и в лесах Пяхни и Краби, открыта выставка грибов и проведена мастерская по приготовлению грибов. В мероприятии примут участие эксперты по грибам Тыну Плоомпуу и Вейко Кастанье, Марье Мюрк и Борис Мелдре.
9 сентября – день лесных даров и грибной поход в Нываском природном центре RMK в Ляэнеском уезде.
Теэле Яйрус, знаток грибов, поможет узнать новые виды и напомнит о старых знакомых.
15 сентября – открытие выставки грибов в Каблиском посетительском центре RMK в Пярнуском уезде.
23 сентября – День грибов с микологом Тыну Плоомпуу в посетительском центре Лахемааского национального парка.
24 сентября – день грибов в Ида-Вируском уезде в Алутагузеском посетительском центре. Планируются походы в грибной лес, мастерские по определению и приготовлению грибов, открытие грибной выставки.
24 сентября – грибной поход на русском языке в леса Ида-Вирумаа под руководством натуралиста Анатолия Тарасова. Желающие принять участие должны собраться на уличной стоянке центра „Астри“ в Нарве в 10:00.
14 октября – день лесных даров в Оандуском посетительском центре RMK в Ляэне-Вируском уезде. Помимо прочего, вы сможете узнать о грибах в фольклоре и вместе отправиться на грибную охоту.
По заверению Лийны Каррофельдт, специалиста по природоведческому образованию, опыт прошлых лет показывает, что грибные мероприятия вызывают большой интерес у людей. „Особой популярностью пользуются грибные походы под руководством микологов. Поэтому мы просим людей регистрироваться заранее, чтобы знать, на какую группу грибников нам стоит рассчитывать. Чтобы получить наилучшие впечатления, мы рекомендуем внимательно слушать руководителя похода, оставаться в его поле зрения и не отставать. Рекомендуем надеть яркую одежду или даже просто головной убор, чтобы быть более заметным для других. Возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором“, – говорит Каррофельдт.
Все проходящие в посетительских центрах программы бесплатны, но на грибные походы и различные мастерские требуется предварительная регистрация. Информацию о мероприятиях, расписание и формы регистрации можно найти на сайте RMK в календаре мероприятий https://loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender