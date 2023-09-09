Микологи делятся грибной мудростью в государственном лесу

„Жители Эстонии любят ходить в лес за грибами, и о том, что в этом году грибной сезон удался, свидетельствует растущее число постов в социальных сетях, где люди делятся фотографиями своего обильного урожая грибов“, – сказала Лийна Каррофельдт, специалист по природоведческому образованию отдела рекреации RMK. „Вопросов о том, что это за грибы и пригодны ли они к употреблению в пищу, довольно много. Так что людей, интересующихся сбором грибов, определенно больше, чем тех, кто в них разбирается“.

По мнению Каррофельдт, при определении грибов важно помнить, что зачастую недостаточно судить о грибах по внешнему виду их шляпки или ножки. „Необходимо оценивать гриб в целом, смотреть на шляпку, прицветники и ножку, а некоторые признаки могут скрываться внутри мха“.

Это, по ее словам, еще одна причина не доверять до конца технологиям распознавания изображений, таким как набирающее популярность приложение Google Lens. „Часто люди фотографируют только шляпку гриба, при этом упуская признаки, важные с точки зрения определения вида. Кроме того, в нашей природе существует несколько очень похожих видов грибов, один из которых ядовит, а другой съедобен. Поэтому крайне важно определить вид правильно, тем более, что и в наших лесах произрастают смертельно ядовитые грибы“.

По словам специалиста по природоведческому образованию RMK, важно повышать осведомленность людей о грибах, чтобы они не собирали все грибы подряд. „Если впоследствии окажется, что грибы все же несъедобны, то лесной урожай следует просто выбросить“, – говорит Каррофельдт.

Чтобы научить людей лучше определять виды грибов и поделиться грибной мудростью, RMK предлагает в своем посетительском центре ряд мероприятий:

С 8 по 10 сентябре – грибной фестиваль в Выруском уезде в национальном парке RMK Карула и в Пяхниском посетительском центре.