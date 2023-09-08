У Министерства образования вновь изменились планы по выпускным экзаменам в основной школе

Сейчас выпускные экзамены в основной школе проходят весной, уже после собеседований по приему в гимназии. Министерство образования хочет сдвинуть экзамены на месяц раньше, чтобы они проходили до приема в гимназию. Чтобы гимназии могли учитывать при зачислении и результаты выпускных экзаменов.

„После обсуждения с партнерами мы пришли к пониманию, что изменим систему выпускных экзаменов в основной школе весной 2025 года“, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас и добавила, что новая система будет проще и логичнее также для самих учеников. По ее словам, более точно будет прописан и прием учащихся на гимназическую ступень обучения.

„Мы создадим в ближайшее время соответствующие рабочие группы, куда ждем для обсуждения представителей сферы образования“, - добавила Каллас.

Как известно, в Эстонии планируется повысить возраст, когда у молодого человека есть обязанность учиться, до 18 лет, независимо от школьной ступени.

Сейчас действует обязанность учиться до получения основного образования или до достижения 17 лет. Цель повышения возраста обязательного обучения - обеспечить всем молодым людям получение основного образования.

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