ФОТО | Внедорожник столкнулся с бензовозом. Худшего удалось избежать

По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался в сторону Имавере, а внедорожник — в сторону Вильянди. По неустановленным пока причинам внедорожник отклонился на встречную полосу движения и столкнулся с бензовозом.

Легковой автомобиль вынесло с трассы, он перевернулся, но встал на колеса в глубоком кювете. Грузовик остался на дороге.

Медики скорой осмотрели находившихся во внедорожнике людей и, к счастью, травм не обнаружили. Водитель грузовика также не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются.



