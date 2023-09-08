08.09.2023, 19:22
ФОТО | Внедорожник столкнулся с бензовозом. Худшего удалось избежать(5)
В пятницу около 18 часов на 30-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа (волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа), столкнулись бензовоз Volvo и городской внедорожник. Последний отбросило в глубокий кювет.
По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался в сторону Имавере, а внедорожник — в сторону Вильянди. По неустановленным пока причинам внедорожник отклонился на встречную полосу движения и столкнулся с бензовозом.
Легковой автомобиль вынесло с трассы, он перевернулся, но встал на колеса в глубоком кювете. Грузовик остался на дороге.
Медики скорой осмотрели находившихся во внедорожнике людей и, к счастью, травм не обнаружили. Водитель грузовика также не пострадал.
Обстоятельства ДТП выясняются.