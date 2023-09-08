В Курессааре водопроводная вода вновь пригодна для питья

Предприятие Kuressaare Veevärk продолжит хлорирование и забор проб на анализ.

Начальник Ляэнеского регионального отдела департамента здоровья Кадри Юхкам сообщила, что по оценке медиков, питьевая вода безопасна, так как три три последовательно взятые пробы из всех трубопроводов были чистыми.

„Но мы просим людей: трубопровод на своей недвижимости нужно перед употреблением воды безусловно промыть, иначе загрязнение из трубопровода не удалить“, - сказала Юхкам.

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