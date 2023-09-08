08.09.2023, 18:34
В Курессааре водопроводная вода вновь пригодна для питья
ФОТО: ROBIN ROOTS | ÕHTULEHT
Пробы, взятые на анализ в последние дни из водопровода Курессааре, показали, что вода чистая. Департамент здоровья разрешил после промывки труб вновь употреблять воду из-под крана.
Предприятие Kuressaare Veevärk продолжит хлорирование и забор проб на анализ.
Начальник Ляэнеского регионального отдела департамента здоровья Кадри Юхкам сообщила, что по оценке медиков, питьевая вода безопасна, так как три три последовательно взятые пробы из всех трубопроводов были чистыми.
„Но мы просим людей: трубопровод на своей недвижимости нужно перед употреблением воды безусловно промыть, иначе загрязнение из трубопровода не удалить“, - сказала Юхкам.
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