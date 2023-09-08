Ныммеские центристы поддержат на выборах лидера партии и Кийка, и Кылварта

„Танель Кийк хорошо зарекомендовал себя в работе на государственном

уровне - будучи руководителем бюро премьер-министра и дважды министром.

Под руководством Михаила Кылварта город Таллинн сделал большой скачок в

развитии. Кийк и Кылварт могли бы составить очень сильный тандем,

который реализовывал бы важные для общества проекты. Сильная

региональная и социальная политика наряду с развитой экономикой улучшит

качество жизни людей. В рамках поддержки местных самоуправлений, как это

было во времена Юри Ратаса и Яака Ааба, мы обязательно вернулись бы к

вопросу строительства Таллиннской больницы. Напомню, что реализация

этого проекта была отменена Партией реформ. В Нымме есть сторонники как

одного, так и другого кандидата. Независимо от того, кто победит, они

должны будут сотрудничать между собой“, - сказал Терик.



Кандидатами в члены правления от Ныммеского отделения Центристской

партии являются Юри Ратас, Вадим Белобровцев, Аннели Отть, Андрей

Коробейник, Яак Ааб и Трийн Варек.



„Мы гордимся тем, что член нашего отделения Юри Ратас в 2016 году вернул

партии место в правительстве и стал премьер-министром. Будучи

председателем партии, он следовал принципам Народного фронта и отстаивал

ценности Центристской партии. Мы уверены, что в качестве члена правления

он продолжит принимать активное участие в развитии партии“, - отметил

Терик.



Внеочередной конгресс Центристской партии, в ходе которого будут

переизбраны председатель и члены правления, состав ревизионной комиссии

и председатель суда чести, состоится 10 сентября в спортивном холле

E-Piim в Пайде. В мероприятии примут участие свыше 1000 делегатов.