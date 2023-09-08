Ныммеские центристы поддержат на выборах лидера партии и Кийка, и Кылварта
Правление Ныммеского отделения Центристской партии выдвинет на пост председателя партии кандидатуры Танеля Кийка и Михаила Кылварта. По словам председателя Ныммеского отделения центристов Тийта Терика, оба кандидата являются сильными и достойными.
„Танель Кийк хорошо зарекомендовал себя в работе на государственном
уровне - будучи руководителем бюро премьер-министра и дважды министром.
Под руководством Михаила Кылварта город Таллинн сделал большой скачок в
развитии. Кийк и Кылварт могли бы составить очень сильный тандем,
который реализовывал бы важные для общества проекты. Сильная
региональная и социальная политика наряду с развитой экономикой улучшит
качество жизни людей. В рамках поддержки местных самоуправлений, как это
было во времена Юри Ратаса и Яака Ааба, мы обязательно вернулись бы к
вопросу строительства Таллиннской больницы. Напомню, что реализация
этого проекта была отменена Партией реформ. В Нымме есть сторонники как
одного, так и другого кандидата. Независимо от того, кто победит, они
должны будут сотрудничать между собой“, - сказал Терик.
Кандидатами в члены правления от Ныммеского отделения Центристской
партии являются Юри Ратас, Вадим Белобровцев, Аннели Отть, Андрей
Коробейник, Яак Ааб и Трийн Варек.
„Мы гордимся тем, что член нашего отделения Юри Ратас в 2016 году вернул
партии место в правительстве и стал премьер-министром. Будучи
председателем партии, он следовал принципам Народного фронта и отстаивал
ценности Центристской партии. Мы уверены, что в качестве члена правления
он продолжит принимать активное участие в развитии партии“, - отметил
Терик.
Внеочередной конгресс Центристской партии, в ходе которого будут
переизбраны председатель и члены правления, состав ревизионной комиссии
и председатель суда чести, состоится 10 сентября в спортивном холле
E-Piim в Пайде. В мероприятии примут участие свыше 1000 делегатов.
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