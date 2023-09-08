Новости Эстонии
08.09.2023, 19:44

Синоптики обещают в ближайшие дни значительное потепление

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Кое-где в Эстонии будет даже жарко!
Кое-где в Эстонии будет даже жарко!
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

В ближайшие дни в Эстонии ожидается комфортная и по-летнему теплая погода.

Суббота, 09.09

Ночью: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Во многих местах туман. Ветер переменных направлений, к утру - южного и юго-восточного направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 16°C.

Днем: облачно с прояснениями, к вечеру облачность поредеет. Местами небольшой дождь. Ветер в основном южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

Воскресенье, 10.09

Ночью: переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°C.

Днем: переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 18..24°C.

Понедельник, 11.09

Ночью: переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: облачно с прояснениями, к вечеру облачность поредеет. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Вторник, 12.09

Ночью: малооблачно или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11..17°C.

Днем: малооблачно или переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 19..25°C.

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