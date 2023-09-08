Синоптики обещают в ближайшие дни значительное потепление(1)
В ближайшие дни в Эстонии ожидается комфортная и по-летнему теплая погода.
Суббота, 09.09
Ночью: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Во многих местах туман. Ветер переменных направлений, к утру - южного и юго-восточного направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 16°C.
Днем: облачно с прояснениями, к вечеру облачность поредеет. Местами небольшой дождь. Ветер в основном южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 17..21°C.
Воскресенье, 10.09
Ночью: переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°C.
Днем: переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 18..24°C.
Понедельник, 11.09
Ночью: переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12..17°C.
Днем: облачно с прояснениями, к вечеру облачность поредеет. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 19..24°C.
Вторник, 12.09
Ночью: малооблачно или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11..17°C.
Днем: малооблачно или переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 19..25°C.