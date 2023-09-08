Масштабные строительные работы в Таллинне не вызвали волну опозданий в школах

Перекопанные дороги и нарушенное привычное движение общественного транспорта досаждали таллиннцам всё лето. Накануне нового учебного года у многих возникал вопрос: а что будет с транспортным трафиком, когда на дороги выйдут машины, на которых будут подвозить детей в школы? По словам директоров школ, больших проблем не возникло.

Директор расположенной в Старом Таллинне гимназии Густава Адольфа Хенрик Салум говорит: у руководства школы были опасения, что дорожное движение повлияет на прибытие людей вовремя в школу. Но пока этого не заметно, массовых опозданий нет.

„Всё-таки, конечно, влияет, но скорее в семьях надо тщательнее продумывать логистику. До меня не доходило замечаний, что было очень много опозданий или пропусков“, - заверил он. Что касается учителей, то они, по словам Салума, люди обязательные, и если знают, что идут дорожные работы, то выходят из дома пораньше.

Директор Таллиннской 21-й школы Меэлис Конд тоже не видит причин жаловаться. „Доступ к улице Рауа есть, поблизости от нас и улица Крейцвальди, которая открыта, так что сейчас всё хорошо. В данной момент никакой особой проблемы на чувствуется“, - сказал он. Конд добавил, что всё просто и потому, что вновь ходит трамвай.

Директор Таллиннского французского лицея Петер Педак также не слышал о том, чтобы в школе из-за дорожных работ были бы большие проблемы. „Школа первую неделю отработала нормально. Это не стало темой разговоров“, - заверил он.

Кылварт: ситуация стабильно сложная

„Несмотря на то, что ситуация по-прежнему сложная, видно, что люди разумно оценивают ситуацию и в час пик в центр города не мчатся“, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт в среду на традиционной пресс-конференции горуправы.

Кылварт признал, что городские власти предполагали, что 1 сентября и с понедельника могут возникнуть большие пробки, но их не случилось. „Сегодня ситуация, на наш взгляд, стабильно сложная, но хаоса не возникло“, - сказал столичный градоначальник.

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