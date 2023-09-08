С начала пенсионной реформы из второй ступени выплачено почти 1,5 млрд евро

Выплаты тем, кто решит покинуть вторую пенсионную ступень, будут производиться три раза в год: в сентябре, январе и мае.

„В только начавшемся периоде из второй пенсионной ступени вышли 8290 жителей Эстонии, из пенсионных фондов вместе с подоходным налогом им будет выплачено 77, 1 млн евро“, - сообщила в интервью ERR член правления Пенсионного центра Кристи Сиса.

Средняя сумма выплат вместе с подоходным налогом составляет 9304 евро и 7457 евро без учета подоходного налога.

Если до пенсионного возраста остается меньше пяти лет, то накопленные во второй пенсионной ступени средства облагается 10-процентным подоходным налогом, если больше пяти лет, 20-процентным подоходным налогом. С суммы, выплаченной в сентябре, государство получит 15,3 млн евро в виде подоходного налога.

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