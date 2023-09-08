Биотуалет в парке Нарвского замка заработает уже на следующей неделе. Но по ночам

RusDelfi летом писал, что сквер рядом с Нарвским музеем автомобилисты, ожидающие своей очереди у въезда на погранпункт, превращают в общественный туалет. Дело не в том, что они бескультурные люди, а в том, что рядом с улицей Мальми, на которой стоят машины в очереди, нет подходящего общественного туалета. Точнее он есть на Петровской площади, но платный, и время его работы ограничено. При этом оплатить можно только наличными деньгами, а многие путешественники успевают обменять евро на другую валюту, так как вывозить с территории Евросоюза евро нельзя. Ночью в туалет на Петровской площади не попасть даже за деньги: он закрыт. Плюс информационные указательные таблички о наличии этого туалета установлены были раньше так, что их не найти, если не знать, где они находятся.

Администрация Нарвского замка давно была обеспокоена таким положением дел, потому что рабочий день некоторых сотрудников начинался с уборки территории парка. И если пройтись по Мальми у сквера, то можно почувствовать отчетливый неприятный туалетный запах. В конце лета музей обратился в город с просьбой поставить все-таки биотуалет рядом с погранпунктом. Такие ходатайства музей делал и раньше, но в устной форме. Специалисты горуправы не считали разумным устанавливать биотуалет. Но с учетом того, что автоочередь у погранпункта не иссякает, и после официального обращения музея в горуправу туалет все-таки решили установить.

Это будет теплый биотуалет с освещением и водой. Открывать его будет в 22:00 охранник музея, он же будет его закрывать в 7:00. Принято решение, что биотуалет будет работать только в часы, когда не функционирует платный туалет на Петровской площади. По словам Игоря Ааля, старшего специалиста отдела городского хозяйства, воду и электричество обеспечит Нарвский музей, а оплату аренды и уборку возьмет на себя город. Они обойдутся Нарве примерно в 264 евро в месяц. 64 евро — это стоимость месячной аренды и уборка раз в неделю — по 50 евро.