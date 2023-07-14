Парк перед Нарвским музеем превратили в общественный туалет? Увы, это реальность(21)
Каждое утро сотрудников хозяйственного отдела Нарвского музея последние два месяца начинается с особенно тщательной уборки территории парка перед замком. Почему? Туда ночью ходят в туалет. Это не вандалы. Просто других вариантов, где найти туалет, люди, ожидающие на улице Мальми в своих автомобилях вызова на погранпункт, найти не могут.
„Проблема с отсутствием общественного круглосуточного туалета в районе улицы Мальми, где стоят машины в ожидании своей очереди непосредственно перед пограничным пунктом, является давней, – комментирует ситуацию Мария Сморжевских-Смирнова, директор Нарвского музея. – Ближайший общественный туалет, причем платный и не круглосуточный находится на Петровской площади. Это, безусловно, создает сложности не только людям, ожидающим своей очереди на границе, но и музею – страдает территория замкового парка, которая в сезон длинных очередей превращается в общественный туалет“.
В городской управе удивились вопросу RusDelfi, есть ли в планах поставить временно или постоянно биотуалет у погранпункта или как-то по-другому решить вопрос наличия туалета сейчас, когда время ожидания для автомобилистов очереди на границе достигает больше 12 часов. Удивились потому, что на Петровской площади туалет есть, зачем еще один? И действительно, если бы он работал круглосуточно, был бы бесплатным, то, наверное, такая реакция была бы объективной. И еще момент: если ты не живёшь в Нарве, то как ты узнаешь, что туалет рядом – буквально за углом от Мальми?
„Нам очень жаль слышать о том, что некоторые ожидающие очередь на границе люди ходят в туалет в кусты, учитывая то, что на Петровской площади есть возможность воспользоваться платным туалетом, в округе также расположены несколько кафе и „Кересе кескус“, возможности которых при необходимости также можно использовать“, – так нам официально ответили в горуправе.
Тем не менее платность туалета на Петровской площади и ограниченное время работы: с восьми утра и до семи вечера – не делают его спасением ситуации. Хотя эту информацию узнать сложно: график работы на двери туалета не весит. Физическая, абсолютно естественная, потребность человека не работает по этим часам. Люди, когда едут издалека, очень хотят попасть в туалет, а в автомобильной очереди на Мальми можно увидеть машины из Литвы, Латвии, Германии, Франции, Австрии, Грузии, России (наверняка, еще и из других стран, это только тот набор, который увидела корреспондент за несколько дней наблюдения).
Туалет на Петровской площади платный – 50 центов. Маленькая иллюстрация: рассказ женщины, ожидающей свою очередь у погранункта. Она уже заехала с двумя детьми за шлагбаум, начала общаться с пограничниками, оказалось, что у нее с собой есть евро. Их провозить нельзя. Причем ей сказали, что вообще нисколько нельзя, хотя обычно сообщается, что можно провозить с собой небольшую сумму в евро в личных целях. Женщине пришлось выехать обратно в город, отправиться в обменный пункт. Там она купила рубли и, выполняя требование пограничника, не оставила нисколько наличных в евро. Но на границу обратно ее сразу же не пустили. Она осталась стоять в очереди перед светофором. Без наличных денег. Туалет на Петровской площади работает только за наличные деньги. У женщины осталось 30 центов. Ее не пустили. Дело с обменном валюты было в одиннадцать утра, мы говорили с женщиной почти в четыре часа дня. Напомним, что она с двумя детьми. Куда ей можно за это время сходить в туалет? Конечно, можно погуглить, но найдется ли в Нарве бесплатный туалет? Только в торговых центрах. А он нужен совсем близко от границы, потому что вызвать могут в любую минуту.
Днем работает музей. Хотя сейчас строительные работы на его территории пугают людей, и они редко доходят до инфопункта, чтобы узнать, можно ли сходить в туалет. Кстати, вообще-то там туалет только для посетителей, но когда обращются женщины с детьми, то их сотрдники пускают. Еще днем, с 12:00, работает при музее ресторан „Рондель“. Но точно ли он то место, которое предназначено для специальных хождений в туалет? Сотрудники ресторана все понимают и не запрещают посещать туалет, особенно зная, что если они не пустят, то у их коллег – хозслужбы музея – работы с уборкой территории добавится.
А как же туалет на променаде?
Еще иллюстрация: мужчина лет 50 едет из Австрии в Россию. Он русскоязычный, уже давно работает не в России, но там живёт его мать. Мужчина не называет своего имени. Ехать до Нарвы планов у него не было. Думал пересечь границу в Латвии. Но простоял там день, понял, что ждать придется еще минимум день-два, узнал, что в Нарве очередь на границе движется быстрее и рванул в Эстонию. В Нарву он приехал поздно вечером. Талон на границу был на четыре утра. Мы говорили с ним в половине четвертого, смс пришла около двенадцати, но пока зеленый свет не загорался. Помимо разговоров об ожидании, зашёл разговор о туалете. Он был нужен ему рано утром. На Петровской площади туалет не работал, он же с восьми утра открывается. Мужчина нашел информацию в интернете, что есть туалет на променаде. У него были с собой монеты, так что он с компанией таких же страждущих и не желающих оставлять „следы“ в музейном парке, пошел к тому туалету. Они его нашли. Но успехом их туалетный поход не увенчался. Туалет не открылся. По словам мужчины, он бросил евро, но чуда не случилось. Сдача не выпала, как и одноевровая монета.
Как объяснил Игорь Ааль, старший специалист департамента городского хозяйства, туалет на променаде открывается, если бросать монеты определенного номинала, а евро – да, не вариант. Если бросить евро, то дверь не откроется, сдачи не будет. Но, по идее, монета должна выпасть обратно. Но в случае с мужчиной – не выпала. Еще один молодой человек из автомобильной очереди на Мальми рассказал, что тоже ходил днем к тому туалету на променад, пока еще не было смс с границы. У него были с собой центы, но он не смог их бросить, так как в монетоприемнике уже находилась какая-то монета.
Корреспондент спустилась на променад, чтобы своими глазами увидеть туалет. На нем нет информационной таблички, какие именно монеты нужно бросать. И в тот момент, действительно, в монетоприемнике была какая-то застрявшая монета. Игорь Ааль рассказал, что кто-то бросил в него монету, которая не относится к монетам Евросоюза. А потом еще кто-то, очевидно, пробуя ее достать, и все-таки как-то попасть в туалет, пытался выковырять ее кусочком пластика, который также застрял в щелке. Сколько именно эта злополучная монета там пролежала и сколько не работал туалет – точно неизвестно. Но несколько дней – точно.
Игорь Ааль также рассказал, что с этим монетоприемником на туалете возникали проблемы и другого рода. Раньше какая-то граппа молодежи взламывала контейнер с монетами. Полиция их так и не поймала. А ремонт обходился горуправе в значительную сумму. Но есть и хорошие новости: Ааль сказал, что уже заключен договор на поставку терминала к этому туалету на променаде. Теперь свой поход в туалет можно будет оплачивать банковской картой или с помощью смартфона через бесконтактные платежи. Интересный момент отметил Игорь: в организации, которая будет ставить терминал, ему сказали, что в Эстонии это будет первый такой туалет. До этого устанавливали терминал для безналичной оплаты только в Риге.
На вопрос, почему же на Петровской площади не сделать туалет круглосуточным или с возможностью безналичной оплаты, Игорь ответил, что город организует конкурс, а деятельность ведет оператор. Желающих выстроить бизнес на предоставлении услуги платного туалета слишком мало, буквально одна компания. Город выплачивает небольшую компенсацию, а уборкой, оплатой коммунальных платежей занимается компания-оператор. Кстати, деньги в этом туалете принимает женщина. Автоматической оплаты в нем нет. По каким-то причинам выплачивать зарплату выгоднее, чем организовать автоматический прием денег.
„Необходимо также учитывать то, что, к сожалению, на границе время ожидания в очереди может увеличиваться, поэтому по возможности стоит иметь при себе и небольшую сумму денег в евро, чтобы приобрести воду, еду или воспользоваться туалетом“, – сказали в горуправе. И сказали, что в бюджете этого года выделения средств на установку и обслуживание отдельного биотуалета для ожидающих в очереди не предусмотрено.
Средства на установку, содержание и обслуживание временного туалета на территории замкового парка не предусмотрены и в бюджете музея. „Кроме того, в 2021 году, когда такой туалет был в качестве временной меры установлен городом, пока искали оператора для туалета на Петровской площади, то музей получил множество жалоб от горожан – о том, что кабинка портит вид парка и не обслуживается достаточно хорошо“, – рассказала Мария Сморжевских-Смирнова, директор музея. По ее мнению, решение проблемы могло бы быть комплексным: необходима табличка-указатель со стороны улицы Мальми, пересмотр часов работы, а также „платного статуса“ туалета на Петровской площади. „Как во многих других городах туалет в центре города мог бы быть бесплатным“, – уверена директор музея.
Возможно, когда российская сторона начнет ремонтировать со своей стороны пограничный пункт, и мост Дружбы будет закрыт для автомобилей, проблема того, что парк превратили в общественный туалет, уйдет сама собой. Но, как говорится, это не точно.