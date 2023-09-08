Кая Каллас вновь будет баллотироваться на пост председателя Партии реформ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила сегодня после очередного заседания правления Партии реформ, что будет баллотироваться поздней осенью на общем собрании партии на пост председателя партии.

„Да, буду баллотироваться“, - ответила Каллас на вопрос ERR.

Каллас добавила, что правление партии поддерживает и продолжение ее работы на посту премьер-министра. „Мы обсудили эту ситуацию, я ответила на вопросы. Естественно, у многих это вызвало досаду“, - сказала Каллас. Предположительно, главным образом члены правления критиковали то, как премьер-министр во время скандала вела коммуникацию.

„Я не актриса, и эта та тема, которая меня лично касается, поэтому я бываю часто эмоциональна и, может быть, выражаю свою точку зрения так, что это вызывает другие чувства, но будем лучше стараться“, - заметила Каллас.

По словам члена правления Партии реформ и экс-министра Марис Лаури, в правлении не обсуждалось то, будет ли наряду с Каллас участвовать в борьбе за пост лидера партии кто-то еще.

Вчера один влиятельный реформист сказал газете Eesti Päevaleht, что если Кая Каллас будет баллотироваться, то, видимо, никто другой выдвигать свою кандидатуру не станет.

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