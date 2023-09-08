Новости Эстонии
08.09.2023, 16:35

Кто из зарубежных коллег Алара Кариса поднял тему скандала с Каей Каллас? Кадриорг молчит

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Спор между Кадриоргом и домом Стенбока кипит уже несколько месяцев.
Спор между Кадриоргом и домом Стенбока кипит уже несколько месяцев.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Хотя международные отношения Эстонии находятся на контроле в Министерстве иностранных дел, до вчерашнего вечера об интересе зарубежных коллег президента к скандалу ничего не было известно.

„С моральной точки зрения это досадный инцидент. По вполне понятным причинам. Я не хочу ставить себя на место премьер-министра, но если бы я был премьер-министром, я, наверное, отреагировал бы быстрее и принял бы более четкое решение“, - сказал Алар Карис в интервью ETV „Pealtnägija“ о скандале, связанном с Каей Каллас.

Глава государства обосновал свою позицию: „Эта проблема не исчезла бы, но и не обострилась бы в том смысле, что сегодня мы разговариваем не только на барбекю-вечеринке, но и с нашими зарубежными коллегами - и эта тема всплывает сразу же. И даже если не всплывает, то чувствуется, что она сквозит“.

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