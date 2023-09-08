08.09.2023, 16:35
Кто из зарубежных коллег Алара Кариса поднял тему скандала с Каей Каллас? Кадриорг молчит(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя международные отношения Эстонии находятся на контроле в Министерстве иностранных дел, до вчерашнего вечера об интересе зарубежных коллег президента к скандалу ничего не было известно.
„С моральной точки зрения это досадный инцидент. По вполне понятным причинам. Я не хочу ставить себя на место премьер-министра, но если бы я был премьер-министром, я, наверное, отреагировал бы быстрее и принял бы более четкое решение“, - сказал Алар Карис в интервью ETV „Pealtnägija“ о скандале, связанном с Каей Каллас.