Вы еще не поняли, насколько шахматы сексуальны? Юная болгарка вас в этом убедит!

Знакомьтесь, второй номер сборной Болгарии Гергана Пейчева. Ей 20 лет, к этому моменту она достигла звания мужского мастера ФИДЕ и с успехом представляет национальную сборную. Например, в четверг безжалостно расправилась с Микалиной Руджинской из сборной Польши. Партия выглядела так...

Но любим мы Гергану не только за это. Даже жаль, что на шахматных турнирах не проводятся конкурсы красоты (говорят, мол, это овеществляет шахматисток). Думаем, у болгарской спортсменки были бы все шансы потягаться и со стримершей Александрой Ботез (подробнее о ней здесь) и с красоткой из ЮАР Шарлиз ван Зил (ее фото здесь).

Гергана - примерная студентка университета в Техасе. Спорт вообще и шахматы в частности помогают получить специальную стипендию и получать образование в США бесплатно. Но для этого нужно быть спортсменом высоких достижений. Этого Гергане не занимать. К слову, в марте она стала чемпионкой этого штата.

Сейчас Гергане 20 лет. Первый серьезный успех пришел к ней в 2014 году, когда она выиграла школьный чемпионат Европы в возрасте до 11 лет. Дважды после этого ей покорялась верхняя ступенька подиума чемпионатов Болгарии - правда, пока лишь в рапиде. Но кажется, что и модельный подиум ей также мог покориться.

Один из комментариев под фото Герганы красноречив: девушки-шахматистки выглядят лучше мужчин-шахматистов. Что ж, глядя на 20-летнюю болгарку, под этой фразой хочется подписаться.

Другие самые красивые спортсменки мира ЗДЕСЬ.