Девушка дня. Александра Ботез, мастер, делающий шахматы сексуальными

Александра родилась в Техасе, в 1995 году, в семье эмигрантов из Румынии, отправившихся искать счастья в Америку, подальше от режима Чаушеску. Однако вскоре после рождения дочери, родители переехали в Ванкувер, где в местном культурном центре для румынских мигрантов Александра и сделала первые шахматные ходы.

Вскоре, Александре пришлось вернуться в Америку - на этот раз в Орегон. Теперь уже с канадским паспортом (под флагом этой страны Ботез будет играть и на международных соревнованиях). Именно умение играть в шахматы - к тому времени Александра выполнила норму женского мастера ФИДЕ - помогло ей получить стипендию в Техасском университете в Далласе. Однако в последний момент юная канадка передумала и отправилась в Стэнфорд, где стала второй в истории женщиной-президентом шахматного клуба в местном университете.

Александра Ботез пять раз становилась чемпионкой Канады среди девушек, участвовала в нескольких шахматных олимпиадах, выиграла национальный чемпионат США среди девочек в возрасте 15 лет. Она дважды представляла штат Орегон в рамках конкурса SPF Girls ’Invitational.

Ботез, без сомнения, можно назвать самой популярной шахматисткой мира. В ее инстаграме более 340 тыс подписчиков, сотни тысяч зрителей смотрят видео-трансляции партий с ее участием. В 2016 году вместе со своей сестрой Андреа Ботез она открыла канал Twitch под названием BotezLive, там они часто сотрудничают с другими стримерами-шахматистами, такими как Хикару Накамура, например. Сестры не боятся выяснять личные отношения за шахматной доской. Так один из из их стримов называется - "Я обыграла экс-бойфренда своей сестры в шахматы... Опять". Обе сестры подписали контракт с базирующейся в Техасе киберспортивной организацией Envy Gaming.