08.09.2023, 11:15
У школы в Ласнамяэ работали саперы. Что произошло?
ФОТО: | Delfi Meedia
Возле Таллиннского Линнамяэского русского лицея очевидцы заметили сразу три полицейские машины. RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, чтобы узнать подробности.
В департаменте ответили, что сегодня утром в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в школе. „Однако прибывшие на место саперы и полиция проверили школу и установили, что опасности нет. Точные обстоятельства дела уточняются“, — отметили в полиции.
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