ЧП и криминал
08.09.2023, 11:15

У школы в Ласнамяэ работали саперы. Что произошло?

 
Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Возле Таллиннского Линнамяэского русского лицея очевидцы заметили сразу три полицейские машины. RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, чтобы узнать подробности.

В департаменте ответили, что сегодня утром в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в школе. „Однако прибывшие на место саперы и полиция проверили школу и установили, что опасности нет. Точные обстоятельства дела уточняются“, — отметили в полиции.

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