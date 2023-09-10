Пять лет террора со стороны мужа. Производивший хорошее впечатление супруг торговал собственной женой

Ирине* было немногим за 30, когда она познакомилась с Райго, который был старше ее на десять лет. Жизнь у Ирины складывалась непросто, в 2017 году, когда она познакомилась с будущим мужем, она жила в общежитии в небольшом городе, употребляла наркотики и сильно злоупотребляла алкоголем. В самом начале знакомства, когда Райго и Ирина поселились в общежитии, мужчина завел разговор о том, что через сайт iha.ee можно найти желающих купить интимные услуги.