ЧП и криминал
10.09.2023, 16:50

Пять лет террора со стороны мужа. Производивший хорошее впечатление супруг торговал собственной женой

 

Вышедший на свободу в середине августа Райго* в течение пяти лет торговал телом своей жены через интернет. „Я могла себе позволить не работать только один день в году — в свой день рождения“, — сказала женщина журналисту издания Eesti Päevaleht.

Ирине* было немногим за 30, когда она познакомилась с Райго, который был старше ее на десять лет. Жизнь у Ирины складывалась непросто, в 2017 году, когда она познакомилась с будущим мужем, она жила в общежитии в небольшом городе, употребляла наркотики и сильно злоупотребляла алкоголем. В самом начале знакомства, когда Райго и Ирина поселились в общежитии, мужчина завел разговор о том, что через сайт iha.ee можно найти желающих купить интимные услуги.

Ирина и до этого оказывала сексуальные услуги, но не постоянно, а для того, чтобы раздобыть деньги на наркотики или для игры в казино. „Я была знакома с некоторыми постоянными клиентами [казино], которым оказывала интимные услуги“, - рассказывала Ирина следователям в ноябре прошлого года о своей жизни до знакомства с Райго.

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