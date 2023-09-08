Чтобы повысить осведомленность о рисках: завтра одна из торговых сетей начнет продавать алкоголь позже обычного

То же самое делает материнская компания Prisma в Финляндии, к данной кампании оповещения присоединилось и множество государств по всему миру.

9 сентября, в Международный День профилактики фетального алкогольного спектра нарушений (FASD), привлекается внимание к врожденным порокам и нарушениям развития, связанным с употреблением алкоголя матерью во время беременности.

„Фетальный алкогольный синдром характеризуется задержкой роста, психомоторными расстройствами, а также нередко особенностями в области лица. Алкогольный синдром является одной из причин врожденных пороков и задержек умственного развития“, – поясняет акушерка Восточно-Таллиннской Центральной больницы Марилийс Прийлинн. По ее словам, очень важно больше говорить открыто о фетальном алкогольном синдроме и его профилактике. „Самое главное – это профилактика. Если у будущей матери ранее были проблемы с зависимостью, проявляющиеся в чрезмерном употреблении алкоголя, она должна постараться вылечить их до наступления беременности“, – добавила она.

Точных данных о частоте ФАСН в Эстонии нет. По оценкам, в соседней Финляндии каждый год рождается от 600 до 3000 детей, которые навсегда пострадали от употребления алкоголя их матерями.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), распространенность ФАСН может составлять от 1 до 5 процентов населения в США и некоторых странах Западной Европы.

Руководитель Эстонского союза трезвости Лаури Беэкманн считает поднятие данной темы очень важным.

„Доказано, что вызванные алкоголем врожденные пороки развития (FASD) могут сопровождаться 428 различными диагностируемыми состояниями. Если вы планируете беременность или уже ждете ребенка, то единственным безопасным способом является полное воздержание от алкоголя“, – отметил Беэкманн. Он также особо подчеркнул роль отца в поддержке матери в течение важнейших 9 месяцев, которые она должна провести без алкоголя.