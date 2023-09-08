Хроника за сутки: водитель не заметил полицейский автомобиль с мигалками и врезался в него, пострадал представитель полиции

Вчера в 8:11 в Тарту на улице Ребасе 37-летний мужчина, поворачивая налево на автомобиле Toyota Yaris, не пропустил мотоцикл Yamaha YZF-R6, которым управлял 23-летний мужчина. Мотоциклист, упавший в результате столкновения, был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

В 10:24 на 6-м километре Таллиннской кольцевой дороги в волости Раэ Харьюмаа 50-летний мужчина выехал на правую сторону дороги на грузовике с прицепом MAN TGS 26.320. Прицеп грузовика лег на бок, а сам грузовик перевернулся. Водитель грузовика был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП расследуются.

В 18:18 на улице Тулевику в Раквере 52-летний мужчина, поворачивая налево на автомобиле Volvo V60 Cross Country, врезался в полицейский автомобиль Seat Tarraco, который проезжал мимо него с включенными мигалками. Водитель полицейского авто, 35-летний мужчина, был доставлен в больницу.

В 22:41 на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне 24-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Suzuki GSX-R 1000 возле Ülemiste Keskus, не справился с управлением и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

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