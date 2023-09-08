Адвокат Петерсона: обвинение в госизмене похоже на политическую месть

„По-моему, это обвинение утопично. Я не понимаю, какие пропагандистские нарративы распространял Айво Петерсон, если он говорил о мире и ужасах войны. Ведь его деятельность всегда была публичной - на телевидении, в Facebook, где бы он ни писал. В соцсетях его деятельность была совершенно публичной“, - сказал Сенкель ERR, комментируя предъявленное обвинение.

По словам адвоката, Петерсон не признает себя виновным и был шокирован предъявленным обвинением.

„Он не признает себя виновным. Он был совершенно шокирован. Он ждал чего угодно, но не этого“, - сказал Сенкель.

„Первоначальное обвинение было в создании связи с российской организацией, но в конце производства его вдруг поменяли по непонятной причине. Петерсон не был бы согласен и с созданием связи, потому что на самом деле он все время пытался предотвратить раскол в обществе. А теперь его обвиняют в нарушении независимости, суверенитета и территориальной целостности. Это совершенно непонятно. По-моему, он все время действовал наоборот, чтобы Эстония, включая Ида-Вирумаа, была единой. Ни в одном высказывании, ни в СМИ, в том числе российских, он не говорил о том, что Эстония не должна быть независимым, целостным и суверенным государством. Напротив, он всегда боролся за то, чтобы она была [таким государством]“, - пояснил адвокат.

„Все указывает на то, что речь идет о политической мести. Политические обозреватели говорили о том, что Петерсон настолько популярен в Ида-Вирумаа, что на следующих выбор его, вероятно, выбрали бы мэром Нарвы. Так что я думаю, что это политический процесс. Хотя у меня еще не выработалось окончательное мнение, я все больше склоняюсь к мысли, что речь идет о политической мести“, - сказал юрист.