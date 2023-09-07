07.09.2023, 18:09
Евростат: у Эстонии самый глубокий экономический спад в Европе(33)
ФОТО: pixabay
Как следует из данных Евростата, в Эстонии ВВП продолжает снижаться и демонстрирует худшую динамику во всей Европе, пишут „Деловые ведомости“.
В ЕС „экономика стабильна“, говорится в сводке Евростата за второй квартал, тогда как в первом квартале был рост на 0,2%.
Быстрее всего ВВП рос в Литве (+2,9%), Словении (1,4%) и Греции (+1,3%). Наибольшее снижение наблюдалось в Польше (-2,2%), Швеции (-0,8%) и Австрии (-0,7%).
В Эстонии ВВП продолжает снижаться, но не такими быстрыми темпами. В апреле-июне он потерял 0,2%. Тогда как в первом квартале спад был на 0,7%.
Впрочем, если сравнивать с тем же показателем предыдущего года, то ВВП Эстонии падает быстрее всех – на 3%.
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