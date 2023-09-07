Евростат: у Эстонии самый глубокий экономический спад в Европе

В ЕС „экономика стабильна“, говорится в сводке Евростата за второй квартал, тогда как в первом квартале был рост на 0,2%.

Быстрее всего ВВП рос в Литве (+2,9%), Словении (1,4%) и Греции (+1,3%). Наибольшее снижение наблюдалось в Польше (-2,2%), Швеции (-0,8%) и Австрии (-0,7%).

В Эстонии ВВП продолжает снижаться, но не такими быстрыми темпами. В апреле-июне он потерял 0,2%. Тогда как в первом квартале спад был на 0,7%.

Впрочем, если сравнивать с тем же показателем предыдущего года, то ВВП Эстонии падает быстрее всех – на 3%.

Побробнее читайте на сайте dv.ee.



