Алар Карис на встрече с президентом Литвы: мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие на границах стран Балтии

„Мы внимательно следим за происходящим в приграничных зонах России и Беларуси. Делаем от нас зависящее, чтобы снизить возможные сопутствующие миграции риски. Мы поддерживаем инициативы Литвы по повышению безопасности границ и снижению возможных рисков“, - отметил президент ЭР.

Алар Карис заверил, что Эстония готова помочь Литве в реагировании на гибридные кризисы, как это было осенью 2021 года.

Президенты Эстонии и Литвы встретились на полях саммита группы государств, входящих в „Инициативу трех морей“.

(«Инициатива трёх морей“, также известная как „Балто-Адриато-Черноморская инициатива“ или „Триморье“, представляет собой объединение двенадцати государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе.)

Они обсудили связанную с саммитом тематику, а также вопросы обеспечения безопасности Балтийского региона.

„Мы видим, что Россия намерена существенно увеличить свое военное присутствие на границах стран Балтии и в Беларуси, где находятся также бойцы „Вагнера“. Дестабилизирующий образ действий России не меняется“, - заметил Карис. Он подчеркнул, что в этом контексте крайне важно сотрудничество Балтийских стран во всех сферах, прежде всего в рамках НАТО и Европейского союза.

Глава эстонского государства пожелал Литве успешной подготовки к следующему саммиту „Инициативы трех морей“, который должен состояться весной 2024 года в Вильнюсе.

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