Новости Эстонии
08.09.2023, 09:20

Кае Каллас не придется отчитываться перед т. н. комиссией КаПо. Пока не придется

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Кая Каллас на состоявшемся в понедельник заседании антикоррупционной специальной комиссии Рийгикогу.
Кая Каллас на состоявшемся в понедельник заседании антикоррупционной специальной комиссии Рийгикогу.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В следующий понедельник, 18 сентября, состоится заседание специальной парламентской комиссии по надзору за службами безопасности, или т. н. комиссии КаПо. Рабочий план комиссии изменился, и премьер-министра Каю Каллас не ждут на заседании.

В конце августа Кая Каллас заявила общественности, что 4 сентября примет участие в заседании антикоррупционной специальной комиссии, а через неделю в заседании специальной комиссии по надзору за службами безопасности.

Как стало известно, члены комиссии по надзору за учреждениями безопасности все же не встретятся с Каей Каллас. Как сообщил Delfi председатель комиссии Юрген Лиги (Партия реформ), на состоявшемся во вторник заседании он поинтересовался у членов комиссии, хотят ли они видеть премьер-министра на заседании. По словам Лиги, никто не изъявил такого желания. В комиссию входит равное количество депутатов от оппозиции и коалиции, решения принимаются на консенсусной основе. Как уточнил Лиги, поскольку оппозиция сочла, что нет смысла приглашать на заседание премьер-министра, то и дискуссии не было.

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