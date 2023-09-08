08.09.2023, 09:20
Кае Каллас не придется отчитываться перед т. н. комиссией КаПо. Пока не придется(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В следующий понедельник, 18 сентября, состоится заседание специальной парламентской комиссии по надзору за службами безопасности, или т. н. комиссии КаПо. Рабочий план комиссии изменился, и премьер-министра Каю Каллас не ждут на заседании.
В конце августа Кая Каллас заявила общественности, что 4 сентября примет участие в заседании антикоррупционной специальной комиссии, а через неделю в заседании специальной комиссии по надзору за службами безопасности.