Кае Каллас не придется отчитываться перед т. н. комиссией КаПо. Пока не придется

Как стало известно, члены комиссии по надзору за учреждениями безопасности все же не встретятся с Каей Каллас. Как сообщил Delfi председатель комиссии Юрген Лиги (Партия реформ), на состоявшемся во вторник заседании он поинтересовался у членов комиссии, хотят ли они видеть премьер-министра на заседании. По словам Лиги, никто не изъявил такого желания. В комиссию входит равное количество депутатов от оппозиции и коалиции, решения принимаются на консенсусной основе. Как уточнил Лиги, поскольку оппозиция сочла, что нет смысла приглашать на заседание премьер-министра, то и дискуссии не было.