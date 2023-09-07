07.09.2023, 16:45
ВИДЕО | Кая Каллас против создания следственной комиссии: оппозиция получила бы еще один инструмент для помех премьер-министру
Премьер-министр Кая Каллас не возражает против рассмотрения в Рийгикогу вотума недоверия, но против создания следственной комиссии. На слова Алара Кариса об отставке, она отвечает, что вежливо останется при своем мнении.
На днях оппозиционные депутаты говорили в интервью порталу Delfi, что инициировать сейчас в Рийгикогу вотум недоверия в отношении Каи Каллас не имеет смысла, поскольку она сама этого и хочет, так как получит, очевидно, от депутатов коалиционных партий достаточную поддержку. Не считая социал-демократов, только у фракций Партии реформ и партии Eesti 200 на двоих в парламенте 51 мандат (то есть большинство).