ВИДЕО | Кая Каллас против создания следственной комиссии: оппозиция получила бы еще один инструмент для помех премьер-министру

На днях оппозиционные депутаты говорили в интервью порталу Delfi, что инициировать сейчас в Рийгикогу вотум недоверия в отношении Каи Каллас не имеет смысла, поскольку она сама этого и хочет, так как получит, очевидно, от депутатов коалиционных партий достаточную поддержку. Не считая социал-демократов, только у фракций Партии реформ и партии Eesti 200 на двоих в парламенте 51 мандат (то есть большинство).