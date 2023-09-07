Новости Эстонии
07.09.2023, 16:45

ВИДЕО | Кая Каллас против создания следственной комиссии: оппозиция получила бы еще один инструмент для помех премьер-министру

 

Премьер-министр Кая Каллас не возражает против рассмотрения в Рийгикогу вотума недоверия, но против создания следственной комиссии. На слова Алара Кариса об отставке, она отвечает, что вежливо останется при своем мнении.

На днях оппозиционные депутаты говорили в интервью порталу Delfi, что инициировать сейчас в Рийгикогу вотум недоверия в отношении Каи Каллас не имеет смысла, поскольку она сама этого и хочет, так как получит, очевидно, от депутатов коалиционных партий достаточную поддержку. Не считая социал-демократов, только у фракций Партии реформ и партии Eesti 200 на двоих в парламенте 51 мандат (то есть большинство).

В время оппозиция уже некоторое время высказывает идею о формировании официальной следственной комиссии, чтобы расследовать все обстоятельства, связанные со скандалом вокруг супруга премьер-министра. Инициатором здесь является Центристская партия. По мнению лидера парламентской фракции центристов Танеля Кийка, основание для созыва такой комиссии дает Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу, который обязывает приглашенных являться на заседание комиссии и отвечать на вопросы. Кийк направил соответствующее обращение руководству Рийгикогу и председателям фракций.

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