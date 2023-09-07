Ансип: история с Каллас – самый большой связанный с Эстонией скандал на международной арене

Андрус Ансип рассказал ERR, что у него есть коллеги в Европарламенте, которые знакомы со скандалом с Каей Каллас, но, вероятно, есть и те, кто ничего о нем не знает - по его словам, ему неудобно рассказывать о скандале своим коллегам.

„Несомненно, нынешний скандал, связанный с Эстонией, получил самое широкое освещение в международных СМИ за все время, и поэтому в нашей группе (парламентской группе Renew - ред.) есть много людей, которые даже знают все подробности. Но, вероятно, в нашей группе есть и те, кто ничего не слышал о скандале. Приходят поговорить коллеги, у которых уже сложились некоторые предубеждения. Поскольку речь идет о моей стране и моей партии, мне неудобно объяснять, что произошло“, - отметил Ансип.

Ансип сказал, что будущее Каллас в политике во многом зависит от того, какие решения будут достигнуты в нынешнем кризисе: „Весенняя недееспособность нашего Рийгикогу не осталась незамеченной в Брюсселе. Паралич работы парламента считается исключительным явлением в странах со зрелой демократией, и недееспособность парламента неизбежно приведет к нанесению ущерба репутации Эстонского государства и эстонских политиков, которые не могут найти решения проблем посредством парламентских дебатов“.

По его оценке, пока рано прогнозировать, чем могут обернуться слушания Каллас в Европарламенте, если правительство выдвинет ее кандидатом на пост еврокомиссара после выборов в Европарламент.

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